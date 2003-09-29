آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه صبح امروز در جلسه مسوولان عالي قضايي با تبريك ايام سعيد و خجسته ماه شعبان و گراميداشت شكست حصر آبادان و روز پاسدار با اشاره به آنچه در سرزمين هاي اشغالي فلسطين مي گذرد گفت: تعجب است كه كميته راه به جاي يافتن راهي براي جلوگيري از تخريب خانه هاي فلسطيني ها و كشتن اطفال، زنان و پيرمردان فلسطيني و محكوم كردن اين اعمال، دفاع مشروع و طبيعي آنان از سرزمين و ناموس خود را با نام تروريسم عنوان كند.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به وارونه شدن حقايق سرزمين هاي اشغالي و ظلم و ستم عليه فلسطينيان گفت: متاسفانه جوامع و سازمان هاي بين المللي نسبت به عملكرد غير مشروع صهيونيست ها هيچگونه اعتراضي نمي كنند.

رييس قوه قضايي منطق برخورد آمريكا در تمام منطقه و به ويژه ايران را براساس همين رويه دانست و تصريح كرد: در حالي پيشرفت علمي ايران به بهانه دستيابي به سلاح هسته اي محكوم مي شود كه نسبت به زرادخانه هاي اسرائيل هيچ موضعي گرفته نمي شود و حتي برخي كشورهاي مستقل اروپايي نيز زير بار فشار امريكايي ها عليه ايران موضع مي گيرند.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: براي مردم و دولت هاي منطقه روشن شده است كه آمريكا منطقي جز تجاوز، زور و وارونه كردن حقايق ندارد.

رييس قوه قضايي با تجليل از موضع واحد و قاطع مسوولان كشور در برابر قطعات شوراي حكام گفت: اين موضع قاطع، تاثير خوبي در ميان ملت هاي منطقه و كشورهاي اسلامي داشته و مورد تحسين جهان اسلام قرار گرفته است.

آيت الله هاشمي شاهرودي خصلت ملت ايران را مقابله با زورگويي واتحاد در برابر متجاوزان دانست و افزود: هرچه آمريكا بر اين ملت فشار آورد مردم و مسوولان ما متحدتر و راسخ تر خواهند شد.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: ايران هم مانند تمام كشورها حق دارد نيازهاي علمي خود را تامين كند و به رشد علمي دست يابد.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به مواضع زبونانه برخي افراد در داخل كشور نسبت به تهديدات آمريكا افزود: سنت الهي اين است كه هر قوم و ملتي كه در برابر دشمن ضعف نشان داد و از منطق و حق خود دفاع نكرد زبون و ذليل شود.

رييس قوه قضايي تاكيد كرد: امروز ماشين جنگي آمريكا در افغانستان و عراق به گل نشسته و نسبت به اقدامات بوش در داخل آمريكا و انگليس اعتراضات شروع شد. و قطعا اگر آمريكا بخواهد به ايران حمله كند با شكست روبرو خواهد شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: موضع گيري روشن، گويا و منطقي ايران بايد از طريق مسوولان كشور براي جهانيان تبيين شود چرا كه قطعا اشخاص و كشورهاي مستقل آن حمايت خواهند كرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي به اشاره به هفته دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره حماسه هاي آن دوران گفت: بايد حماسه هاي رزمندگان و همت و ايثار جواناني كه باعث شكست عراق و حاميانش شدند براي نسل امروز بيان شود تا همه بفهمند جوانان ما در آن دوره چه حماسه هاي به يادماندني از خود به يادگار گذاشتند.

رييس قوه قضايي تاكيد كرد با بنيه دفاعي قوي و انسجام حاكم در نيروهاي مسلح و با حمايت مردم و درايت مسوولان، اقدامات آمريكا عليه ايران به سود انقلاب اسلامي و كشور تمام خواهد شد.

