به گزارش خبرنگار "مهر" در اصفهان، امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روايتي از امام علي (ع)، نشانه هاي انحطاط دولت ها را برشمرد و تضييع اصول و زيربناها و پرداختن به فروع و نيز مقدم داشتن اراذل به جاي افاضل را از جمله نشانه هاي انحطاط دولت ها بيان كرد.

وي تاكيد كرد : بايد با فسادهاي فرهنگي و اجتماعي مقابله كنيم.

رهبر با اشاره به فرمايشات حضرت علي (ع) گفت : مديران بايد خودشان اهل صدق باشند و با افرادي كه اهل صدق و عبوديت هستند، همنشين شوند.

حجت الاسلام رهبر خطاب به مديران كشور خاطرنشان كرد : اگر مي خواهيد بر نظام مديريت، صلاح و پاكي محور عمل باشد بايد خوبي ها را تشويق كنيم و نگذاريم حزب اللهي ها از صحنه كنار زده شوند.

وي افزود : در طول 14 قرن تاريخ اسلام، هيچگاه شرايط تاريخي اينچنين نداشته ايم كه ولي فقيه در رأس باشد و همدلي و هماهنگي ميان اركان نظام تا اين حد وجود داشته باشد.

گفتني است حضور جوانان و نوجوانان در نماز جمعه امروز اصفهان چشمگير بود.