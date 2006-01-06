زماني پيشرفت مي كنيم كه عالم شويم / ملت عراق مراقب حفظ وحدت ميان خود باشند تا آمريكا ميان آنان تفرقه نيندازد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خطيب جمعه تهران در خطبه هاي امروز نماز جمعه ضمن تبريك ايام اعياد قربان و غدير با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي كه فرمودند شما در رابطه با چشم انداز 20 ساله مصوب، مهندسي فرهنگي كنيد؛ با طرح اين سئوال كه مهندسي فرهنگي يعني چه و چه بايد كرد، اظهار داشت: مهندسي فرهنگي بخشي از مهندسي اجتماعي است. مهندسي اجتماعي يعني جامعه اي را از نظر كارها مهندسي كردن و به اعتبار ديگر همان مفهوم چه بايد كرد، است.

وي افزود: وقتي جامعه از منظر فرهنگ توصيف مي شود به "هست ها"ي آن جامعه توجه مي شود يعني جامعه چه جغرافيايي، چه آب و هوايي و چه جواناني دارد كه اين ها "هست ها"ي يك جامعه است و جنبه توصيفي دارد، اما جنبه مهندسي آن اين است كه با اين هست ها بايد چه كرد؟

آيت الله امامي كاشاني اظهار داشت: بحثي در مسئله مهندسي اجتماعي است كه آيا مهندسي اجتماعي درست است يا خير، در دنياي امروز بعضي فلاسفه مهندسي اجتماعي را قبول ندارند، زيرا معتقدند كه مهندسي اجتماعي سنت هاي اجتماعي را برهم مي ريزد و با بخشي از سنت ها مواجه مي شود و به نتيجه نمي رسد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: در مكتب اسلام چنين مشكلي وجود ندارد. اسلام مكتبي است كه سنت ها و قوانين آن بر اساس فطرت است و مهندسي اجتماعي بايد بر اساس "هست ها" باشد، زيرا "هست ها" بر اساس فطرت است.

امامي كاشاني با بيان اينكه مهندسي اجتماعي مسئله مهمي است و بايد روي آن فكر كرد، گفت: اگر اين كار صورت گيرد اسلام اوج خواهد گرفت. ما زماني پيشرفت مي كنيم كه عالم شويم و پاسخ مشكلات را بدهيم و مشكلات دنيا را هم حل كنيم.

وي با بيان اينكه چرا جامعه ما مدرك گرا شده است و چه كساني جامعه را مدرك گرا كرده اند؟، متذكر شد: آنچه بايد جزء "هست ها" باشد، علم است و بايد به سوي علم، اخلاق و معنويت رفت و به آن اهميت داد.

خطيب نماز جمعه امروز تهران در توصيه به جوانان گفت: از دنباله روي علم و خواندن كتاب لذت ببريد. اگر انسان در وادي شهوت افتاد در آن پيش مي رود و اگر در وادي علم بيفتد هم در آن وادي پيش خواهد رفت.

امامي كاشاني تصريح كرد: جوانان از همان دوران مقطع راهنمايي بايد از علم لذت ببرند و به سوي شهوات نروند و دست اندركاران بايد توصيه نظام معظم رهبري را دنبال كنند هرچند كار سخت است، اما همه مسئولان بايد با هم در اين زمينه همكاري كنند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به مسئله عراق و حادثه دلخراش كربلا گفت: اين اوضاع بسيار ناراحت كننده و باعث تاسف است و در گوشه اين حادثه نكته اي نهفته است كه نشان از آن دارد كه نظام جامعه عراق و اساس حكومت آن در حال مستقر شدن است.

وي به مايوس شدن ضد انقلابيون در ايران كه منجر به بمب گذاري هايي در سال هاي اول انقلاب شد، اشاره و تصريح كرد: انفجار در كشورها توسط كساني صورت مي گيرد كه از ملت جدا شده اند و ما از اين جهت خوشحاليم كه نظام عراق روي پاي خود مي ايستد و اين مشخص مي كند مخالفاني كه زير چتر آمريكا هستند چطور دچار ياس شده اند، اما در عين حال از كشته شدن تعدادي از مردم بيگناه در اين حادثه متاسفيم.

امامي كاشاني با بيان اين مطلب كه ملت عراق مراقب حفظ وحدت ميان خود باشند تا آمريكا ميان آنان تفرقه نيندازد، گفت : ملت عراق مراقب سرمايه هاي انساني باشند، زيرا وقتي انقلاب مي خواهد به كرسي بنشيند به سراغ سرمايه هاي آن مي روند.

خطيب اين هفته تهران حوادث رخ داده در عراق را به سركردگي آمريكا دانست و تصريح كرد: آمريكا به اسم اينكه مي خواهم دموكراسي و آزادي ايجاد كنم چنين اقداماتي انجام مي دهد و زماني كه وجود دموكراسي براي كشور خودش مطرح مي شود اهل دموكراسي نيست و حتي براي شهروندان خود شنود مي گذارد.

وي افزود: وقتي مي گويد با تروريسم مبارزه مي كنم از تروريست موافق سياست خود همچون "شارون" حمايت مي كند و در زندان هاي گوانتانامو و همانند آن كه انسان ها را در آن شكنجه مي كند، دم از آزادي و مبارزه با تروريسم مي زند و هر جا منافع خودش مطرح باشد، از تروريسم حمايت مي كند.

امامي كاشاني، آمريكايي ها را انسان هايي رياكار دانست و خاطر نشان كرد: نمي دانم آنان مردم دنيا را چه ميزان نادان مي دانند. بوش براي حال شارون دعا مي كند و چه خوب است كه وزير خارجه اش هم آمين بگويد.

امام جمعه موقت تهران در خاتمه از انتصاب حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي به امامت موقت جمعه تهران ابراز خرسندي كرد و گفت: توفيق وي را از خداوند مسئلت مي كنم و اميدوارم به نحو احسن در اين سنگر انجام وظيفه كنند.

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران همچنين در خطبه اول با اشاره به شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) به بيان ويژگي هاي آن حضرت پرداخت و گفت: در نگاه به تاريخ عصر امام محمد باقر (ع) و گسترش گناه و شهوات در زمان بني اميه درمي يابيم كه امام باقر فرصتي پيدا كرد و معارف اهل بيت را براي مردم بيان كرد و روي علم و ارائه آن پافشاري كرد و ايستاد.

وي افزود: امام محمد باقر (ع) بر لذت و عشق علم تكيه كرد و علم را به عنوان حيات انساني مطرح فرمود و عشق را به دل جوانان ريخت.

امامي كاشاني تصريح كرد: امام محمد باقر تحولي بنيادين در عصر خود به وجود آورد كه آن تحول، علم خواهي و علم دوستي بود و نسل جوان را از زير آوارهايي كه بني اميه و بنيانگذاران آن تشكيلات به وجود آورده بودند، بيرون كشيد.

امام جمعه موقت تهران در خاتمه سخنان خود در خطبه اول با اشاره به سخن امام محمد باقر (ع) در دنباله روي علم خاطرنشان كرد: كسي كه به دنبال علم برود و هدفي داشته باشد، اما به هدف خود نرسد، اين فرد ناكام نيست و اين چنين نيست كه به هدف نرسيده باشد اين فرد عالم شده و لذت علم پيدا كرده و همين بهترين لذات است. اين لذتي است كه عقل را باز و روح را گسترده مي كند.