آگاهي زائران فرانسوي در مورد حقوق فردي افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، زكريا، مؤسس بنياد "زائران را نجات دهيد" در گفتگو با روزنامه فيگارو اظهار داشت: اين سازمان كه اواخر ماه مارس سال 2005 ميلادي تأسيس شد امور زائران فرانسوي را پيگيري مي كند.

وي افزود: اين سازمان پس از دريافت شكايات بسياري از زائران مسلمان تأسيس و قصد دارد آگاهي زائران مسلمان را در رابطه با حقوق خود افزايش دهد.

بيش از 2/1 ميليون مسلمان از سراسر دنيا تاكنون براي انجام مراسم حج كه روز 19 دي آغاز مي شود به عربستان سعودي سفر كرده اند.

بسياري از مسلمانان فرانسوي از سازماندهيهاي ضعيف درطول تجارب گذشته حج شكايت كرده اند.

"لطفي بيجي" از مسلمانان فرانسه با اشاره به سفر سال گذشته حج خود گفت: 2700 يورو براي سفر حج پرداخت كردم تا در هتل مجللي نزديك مسجدالحرام در مكه اقامت كنم؛ اما همه ما در يك هتل درجه سه كه فاصله بسياري با اين مسجد داشت اسكان داده شديم.

بر اساس اظهارات زكريا، حدود 7500 مسلمان فرانسوي اظهار داشتند كه سال گذشته قرباني متصديان تور متقلب شده اند.

براساس گزارش سفارت عربستان در پاريس، 25000 مسلمان فرانسه امسال به عربستان سفر كرده اند كه از اين تعداد 30 درصد آنها زير 25 سال هستند.

افزايش تعداد زائران جوان فرانسوي را به داستانهاي الهام بخشي نسبت داده اند كه همتايان مسلمان آنها درباره اين سفر كه انسان طي آن به جستجوي نفس خود مي پردازد، روايت كرده اند.