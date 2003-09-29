پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا بايد تغيير كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، در حالي كه هنوز چند روز به بررسي قانون اساسي اتحاديه اروپا باقي مانده است ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهايي كه قرار است بزودي به عضويت اتحاديه اروپا در آيند خواهان اعمال برخي تغييرات در پيش نويس اين قانون اساسي شدند .

اتريش و هلند از جمله كشورهايي هستند كه درخواست كرده اند كه پيشنهادات لازم براي تغييرات قانون اساسي درنشست امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا اعلام شود .

با توجه به اينكه قانون اساسي اتحاديه اروپا بايد پيش از به عضويت درآمدن كشورهاي جديد دراتحاديه اروپا آماده تصويب شود ، قراراست پيش نويس اين قانون اساسي از روز شنبه در رم پايتخت ايتاليا مورد بررسي قرار گيرد .

"بنيتا فررو والنر" وزيرامورخارجه اتريش درحاشيه نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل تصريح كرد : مجمع تنظيم قانون اساسي اتحاديه اروپا بايد از نظر تمامي اعضاي اين اتحاديه بهره گيرد.

لهستان نيز اعلام كرده است كه پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا بدون شك به اعمال برخي تغييرات نياز دارد .







