تقدير از چهار چهره برجسته تئاتر در جشنواره فجر

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره تئاتر فجر، حسين مسافر آستانه دبير بيست‌ و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر با اعلام اين خبر افزود: "به منظور پاسداشت و قدرداني از زحمات موثر، بي‌شائبه و ثمربخش آقايان دكتر جابر عناصري، محمد چرمشير، حسين كسبيان و سعيد كشن‌فلاح از اين چهار چهره صاحب‌‌نام تئاتر كشور در جشنواره تقدير به عمل مي‌آيد."



مسافر آستانه اضافه كرد: "اين بزرگداشت‌ها به خاطر يك عمر تحقيق و پژوهش در امر آئين‌هاي نمايشي و تعزيه از دكتر جابر عناصري، به خاطر همراهي و همكاري موثر در روند تئاتر كشور و آموزش، پژوهش و حضور كارآمد در عرصه تئاتر از سعيد كشن‌فلاح، به خاطر حضور موثر در عرصه نمايشنامه‌نويسي و نمايشنامه‌نويسي خلاق و نيز همراهي و همدلي با جوانان از آقاي محمد چرمشير و به خاطر سال‌ها حضور موثر و مستمر در عرصه بازيگري از حسين كسبيان از سوي ستاد برگزاري جشنواره تئاتر فجر طراحي گرديده است."



وي همچنين گفت: "علاوه بر برگزاري چهار مراسم بزرگداشت و اجراي دهها نمايش از ايران و جهان، برنامه‌هاي متنوع و موثري در راستاي ارتقاي تئاتر كشور و معرفي توانمندي‌ها و استعدادهاي جوان هنر نمايش ايران به جهانيان در جشنواره پيش‌بيني شده است."



دبير جشنواره تئاتر فجر خاطرنشان ساخت: "تلاش ما بر اين است تا با فراهم ساختن بسترهاي موثر براي تبادل تجربه و تعاطي افكار و مشاركت و حضور گسترده اصحاب هنر حركتي باشكوه، موثر و ثمربخش را براي علاقمندان و مخاطبان تئاتر ايجاد نمائيم."



بيست‌وچهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر از 30 دي تا 9 بهمن در تهران برگزار مي‌شود.