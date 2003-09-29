علي اصغر هادي زاده عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم دليجان با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " گفت: مجلس فرصت رسيدگي به اين مسايل جزيي را ندارد و نبايد هم به آن ورود كند. وظيفه ما سياستگذاري و حمايت از ورزش است و در شان مجلس نيست كه خود را وارد اينگونه مسايل نمايد. اگر اينطور باشد بايد كميته يي را در مجلس تشكيل دهيم تا به شكستهاي فوتبال و بسكتبال و ... رسيدگي كند كه عملا مقدور نيست.

هادي زاده افزود : در حال حاضر كشور درگير مسايل مهمي چون امضاء پروتكل الحاقي ، انتخابات مجلس و ....است آنوقت شما از فوتبال و مسايل مربوط به آن نگران هستيد؟ مجلس گرفتاريهاي مهمتر از فوتبال دارد كه بايد به آن برسد و وقتي براي اينگونه مسايل نمي ماند. به نظر من وقتي سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال پيگير كار هستند ما نبايد دخالت كنيم. ضمن اينكه با يك برد و باخت نبايد همه چيز را تمام شده تلقي كرد.

عضو فراكسيون ورزش مجلس درپايان گفت : من معتقدم تعويض مربي دراين زمان به صلاح فوتبال ما نيست و اگر قرار باشد مربي خارجي بيايد بايد اينكار براي تيمهاي پايه و ساختن زير ساختها باشد. والا در اين برهه حضور مربي خارجي چيزي را عوض نمي كند.