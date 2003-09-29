  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۳

علي اصغر هادي زاده عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي:

مجلس گرفتاريهاي مهمتر از فوتبال دارد

مجلس گرفتاريهاي مهمتر از فوتبال دارد

ورود مجلس به كارهاي جزيي را صلاح نمي دانم ، زيرا كار اصلي آن قانونگذاري و نظارت بر همه اركان حكومت است.

علي اصغر هادي زاده عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم دليجان با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " گفت: مجلس فرصت رسيدگي به اين مسايل جزيي را ندارد و نبايد هم به آن ورود كند. وظيفه ما سياستگذاري و حمايت از ورزش است و در شان مجلس نيست كه خود را وارد اينگونه مسايل نمايد. اگر اينطور باشد بايد كميته يي را در مجلس تشكيل دهيم تا به شكستهاي فوتبال و بسكتبال و ... رسيدگي كند كه عملا مقدور نيست.

هادي زاده افزود : در حال حاضر كشور درگير مسايل مهمي چون امضاء پروتكل الحاقي ، انتخابات مجلس و ....است آنوقت شما از فوتبال و مسايل مربوط به آن نگران هستيد؟ مجلس گرفتاريهاي مهمتر از فوتبال دارد كه بايد به آن برسد و وقتي براي اينگونه مسايل نمي ماند. به نظر من وقتي سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال پيگير كار هستند ما نبايد دخالت كنيم. ضمن اينكه با يك برد و باخت نبايد همه چيز را تمام شده تلقي كرد.

عضو فراكسيون ورزش مجلس درپايان گفت : من معتقدم تعويض مربي دراين زمان به صلاح فوتبال ما نيست و اگر قرار باشد مربي خارجي بيايد بايد اينكار براي تيمهاي پايه و ساختن زير ساختها باشد. والا در اين برهه حضور مربي خارجي چيزي را عوض نمي كند.

کد مطلب 27477

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها