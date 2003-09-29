روسها هنوز امتياز قابل توجهي از غرب دريافت نكرده اند

دكترحسين پوراحمدي كارشناس اقتصاد بين الملل درگفتگو با خبرنگار" مهر" با اشاره به تمايل پوتين و بوش به همكاري و همراهي روسيه و آمريكا وعدم موضع گيري صريح روسيه در قبال فعاليتهاي هسته اي ايران در كناراصراراين كشور به ادامه همكاريهاي هسته اي با ايران علي رغم درخواستهاي آمريكا براي پايان بخشيدن به آن گفت : روسها برگ ايران را به عنوان يك برگه موفقيت براي امتيازگيري مورد استفاده قرار مي دهند و تازماني كه غرب بهاي آن را نپردازد از همكاري هسته اي با ايران دست برنخواهند داشت.

وي با اشاره به تغيير در مواضع صريح و محكم روسيه نسبت به همكاري هسته اي باايران در يك سال اخير گفت : اگر روابط روسيه با آمريكا را درچارچوب بازارهاي پولي و مالي بررسي كنيم متوجه مي شويم كه چرا موضع روسيه درقبال ايران با ضعف روبرو شده است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : روسها مي دانند اگر همكاري هسته اي خود با ايران را كاهش دهند امكان همكاري ايران با چين رقيب روسيه در اين زمينه افزايش مي يابد ازطرف ديگر روسيه با بسياري از كشورهاي همتراز ايران قرار داد هسته اي امضا كرده است و قطعا اگر قرار داد هسته اي شان را با ايران ملغي اعلام كنند اين مسئله روي ديگر كشورها هم تاثير خواهد گذاشت .

دكتر پور احمدي بااشاره به اينكه مسكوهمانطور كه اعلام كرده است ممكن است احتمال دهد كه غرب با اخراج روسيه از همكاري با ايران قصد جانشيني دراين عرصه را داشته باشد، گفت : هر گاه غرب بتواند در قبال قطع همكاري روسيه با ايران با امتيازدهي، هزينه اين خسارتها را به مسكو بپردازد ، روسيه همكاريهايش را با ايران محدود خواهد كرد و يكي از اين امتيازات مي تواند كاهش ملاحظات امنيتي غرب نسبت به روسيه باشد .



