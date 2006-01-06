تساوي استقلال و پاس در پايان نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" درادامه رقابتهاي ليگ برتراز ساعت 15 امروز دو تيم پاس و استقلال در حضوربيش از 30 هزار تماشاگربه مصاف هم رفتند كه دو تيم درپايان نيمه اول به نتيجه اي بهتر ازتساوي بدون گل دست پيدا نكردند.

استقلال وپاس درحالي درنيمه اول به تساوي دست يافتند كه چندين بازيكن اصلي خود را به همره ناشتند. ضمن اينكه اميرقلعه نويي سرمربي تيم فوتبال استقلال نيز به دليل اخراج در بازي قبل از جايگاه ويژه تيمش را با تلفن همراه هدايت مي كرد.

درپايان نيمه اول تيم پاس با 51 درصد و استقلال با 49 درصد سهم صاحب توپ بودن را به خوداختصاص دادند. نيمه دوم اين بازي تا دقايقي ديگر در ورزشگاه آزادي آغاز خواهد شد.