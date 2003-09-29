30 مهرماه آخرين مهلت اقدام براي اعزام گروهي به انگلستان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر"، متقاضيان اعزام مي توانند درخواست خود را در پاكت دربسته كه مشخصات متقاضي و شماره شناسه بورسيه و عنوان اقدام دسته جمعي براي كشور انگلستان روي آن ذكر شده باشد، حداكثر تا تاريخ 30/7/82 به نشاني: تهران ـ خيابان شهيد بهشتي ـ ميدان تختي ـ ساختمان معاونت دانشجويي ـ اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج ـ اداره اعزام ارسال دارند.

مدارك مورد نياز به اين شرح است : 1_ ا صل گواهي آزمون IELTS با نمره حداقل 6 يا معادل آن از آزمون TOEFL

2- C.V. ( شرح سوابق تحصيلي دانشجو) به صورت تايپ شده و به زبان انگليسي

3 ـ توصيه نامه علمي از دو استاد دوره‌هاي تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد (نامه با سربرگ دانشگاه مربوط و تايپ شده به زبان انگليسي) .

4 ـ ترجمه ريز نمرات دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد .

5 ـ پيشنهاد نامه (پروپزال) تزدكتري( ذكر جزئيات ضروري نيست) كه با هماهنگي دانشگاه محل خدمت و مشاورين علمي تهيه شده باشد ( تايپ شده به زبان انگليسي) 6 ـ فرم تكميل شده مشخصات عمومي .

شايان ذكر است بنا بر اعلام اداره كل بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، براي درخواست اعزام گروهي به مراجعات حضوري ترتيب اثر داده نخواهد شد.

همچنين نتيجه بررسي مـدارك حـداكـثـر ظرف يك هفته بعد از دريافت مدارك، از طريق پست الكترونيكي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد و پذيرفته شدگان موظفند از طريق پست الكترونيكي نسبت به هماهنگي امور با نمايندگي علمي در كشور انگلستان اقدام نمايند.

نمايندگي‌ علمي ايران در انگلستان از تاريخ اول نوامبر 2003 نسبت بــه اخـذ پـذيـرش از دانشگاههاي معتبر (بـراساس پروپزال ارائه شـده) اقدام خواهند نمود.

افرادي كه مدارك آنها در قالب اقدام گروهي براي سرپرستي دانشجويان ايراني در انگلستان ارسال مي شود ، تا اعلام نتيجه نهايي اجازه اقدام براي كشور ديگري را نخواهند داشت. همچنين داوطلباني مجاز به اقدام براي اعزام گروهي مي باشند كه مهلت اعزام آنها بعد ازخرداد 83 باشد .