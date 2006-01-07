سرمربي خارجي پرسپوليس را بزودي معرفي مي كنيم / ورود به بورس فعلا منتفي است

علي سعيدلو درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به استخدام سرمربي خارجي براي اين تيم اشاره كرد و افزود: گزينه هاي مختلف و معتبري دراين زمينه وجود دارند كه مشغول رايزني با آنها هستيم و با توجه به اينكه هزينه جذب آن نيزبا سازمان تربيت بدني خواهد بود، تلاش مي كنيم هرچه سريعتر سرمربي آينده پرسپوليس را انتخاب و معرفي كنيم.

رييس هيات مديره باشگاه پرسپوليس ازانتخاب عضوجديد هيات مديره اين تيم اظهاربي اطلاعي كرد وگفت : اين وظيفه بر عهده سازمان تربيت بدني است و قطعا مهندس علي آبادي اين مهم را در نظرخواهند گرفت.

وي درپاسخ به اين سوال كه آيا پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد يا خير گفت: تا زماني كه وضعيت پرسپوليس به صورت فعلي است و مشكلات متعددي دراين زمينه وجود دارد ورود پرسپوليس به بورس منتفي است و نمي توان انتظار داشت اين اقدام صورت بگيرد.

وي با رد خبرتحت پوشش قرارگرفتن پرسپوليس درزيرمجموعه شركت نفت اظهار داشت : صحبت هايي براي كمك به پرسپوليس ازطريق برخي سازمانها و وزارتخانه ها صورت گرفته است اما سعي مي كنيم با درآمد زايي، به تدريج ازكمك هاي سازمان تربيت بدني خودكفا شويم ولي اين موضوع نيازبه زمان و اجراي طرح هاي مختلف دارد.