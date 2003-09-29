جشنواره بين المللي طنز ، كارگاههاي آموزشي برگزار مي كند

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در اين كارگاه ها كه به منظور ارتقاي سطح كيفي جشنواره و آشنايي بيشتر شركت كنندگان با اساتيد فن طنز بر پا مي شود ، استاد منوچهر احترامي به مبحث طنز در نثر پارسي ، دكتر سيد حسن حسيني به مبحث طنز در شعر پارسي ، رضا رفيع زاده به بحث طنز در مطبوعات ، كامران ملك مطيعي به طنز در گويندگي صدا و سيما و همچنين بزرگمهر حسين پور به آموزش كاريكاتور خواهند پرداخت .

ساعت و تاريخ برگزاري كارگاهها ي آموزشي بدين شرح است :

سه شنبه 8 مهرماه ساعت 14 تا 16" بزرگمهر حسين پور" . چهار شنبه 9 مهر ماه ساعت 9 تا 30/10 صبح "كامران ملك مطيعي "، ساعت 30/13 تا 15" رضا رفيع "، ساعت 15 تا 30/16" استاد منوچهر احترامي" . پنجشنبه 10 مهرماه ساعت 9 تا 30/10 "دكتر سيد حسن حسيني ".

شايان ذكر است شركت در اين جلسات براي عموم علاقه مندان آزاد است .

