جشنواره بين المللي طنز ، كارگاههاي آموزشي برگزار مي كند

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در اين كارگاه ها كه به منظور ارتقاي سطح كيفي جشنواره و آشنايي بيشتر شركت كنندگان با اساتيد فن طنز بر پا مي شود ، استاد منوچهر احترامي به مبحث طنز در نثر پارسي ، دكتر سيد حسن حسيني به مبحث طنز در شعر پارسي ، رضا رفيع زاده به بحث طنز در مطبوعات ، كامران ملك مطيعي به طنز در گويندگي صدا و سيما و همچنين بزرگمهر حسين پور به آموزش كاريكاتور خواهند پرداخت .
ساعت و تاريخ برگزاري كارگاهها ي آموزشي بدين شرح است :
سه شنبه 8 مهرماه ساعت 14 تا 16" بزرگمهر حسين پور" . چهار شنبه 9 مهر ماه ساعت 9 تا 30/10 صبح "كامران ملك مطيعي "، ساعت 30/13 تا 15" رضا رفيع "، ساعت 15 تا 30/16" استاد منوچهر احترامي" . پنجشنبه 10 مهرماه ساعت 9 تا 30/10 "دكتر سيد حسن حسيني ".
شايان ذكر است شركت در اين جلسات براي عموم علاقه مندان آزاد است .
همزمان با برگزاري نخستين جشنواره بين المللي طنز، براي شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي برپا مي شود..
به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در اين كارگاه ها كه به منظور ارتقاي سطح كيفي جشنواره و آشنايي بيشتر شركت كنندگان با اساتيد فن طنز بر پا مي شود ، استاد منوچهر احترامي به مبحث طنز در نثر پارسي ، دكتر سيد حسن حسيني به مبحث طنز در شعر پارسي ، رضا رفيع زاده به بحث طنز در مطبوعات ، كامران ملك مطيعي به طنز در گويندگي صدا و سيما و همچنين بزرگمهر حسين پور به آموزش كاريكاتور خواهند پرداخت .
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