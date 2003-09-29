زمان مراجعه كارفرمايان براي دريافت بن كارگري تا پايان آذرماه تعيين شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد اجرايي بن كارگري از كارفرمايان خواست تا با مراجعه به بانك ملت و پرداخت مبلغ 10هزار ريال به ازاري هر ماه براي يك كارگر متاهل و 6 هزار ريال براي هر كارگر مجرد نسبت به تكميل مدارك و تحويل بن كارگري سال 81 اقدام كنند.

ستاد اجرايي بن كارگري با تاكيد براين نكته كه خسارت ناشي از عدم دريافت بموقع بن و تضييع حقوق كارگران بر عهده كارفرمايان است ، اعلام كرد: اين مهلت قابل تمديد نيست و كارفرمايان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به ادارات كار و امور اجتماعي مراجعه كنند.