به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد اجرايي بن كارگري از كارفرمايان خواست تا با مراجعه به بانك ملت و پرداخت مبلغ 10هزار ريال به ازاري هر ماه براي يك كارگر متاهل و 6 هزار ريال براي هر كارگر مجرد نسبت به تكميل مدارك و تحويل بن كارگري سال 81 اقدام كنند.
ستاد اجرايي بن كارگري با تاكيد براين نكته كه خسارت ناشي از عدم دريافت بموقع بن و تضييع حقوق كارگران بر عهده كارفرمايان است ، اعلام كرد: اين مهلت قابل تمديد نيست و كارفرمايان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به ادارات كار و امور اجتماعي مراجعه كنند.
از سوي ستاد اجرايي بن كارگري
زمان مراجعه كارفرمايان براي دريافت بن كارگري تا پايان آذرماه تعيين شد
كارفرمايان بايد با پرداخت وجه لازم براي دريافت بن كارگري سال 81 تا پايان آذرماه اقدام كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد اجرايي بن كارگري از كارفرمايان خواست تا با مراجعه به بانك ملت و پرداخت مبلغ 10هزار ريال به ازاري هر ماه براي يك كارگر متاهل و 6 هزار ريال براي هر كارگر مجرد نسبت به تكميل مدارك و تحويل بن كارگري سال 81 اقدام كنند.
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