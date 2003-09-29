بايداز استقلال بترسيم!

ابراهيم تقي پورمدافع ملي پوش ذوب آهن درگفت وگو با خبرنگار" مهر" افزود: تمام بازيكنان ذوب آهن براي اين بازي آماده اند و ازروحيه بالايي برخوردارند وبرخلاف اينكه مي گويند بخاطرنتايج خوبي كه داشتيم دچارغرورشديم همه درتمرينات با تمام وجود تمرين مي كنند. يكدلي وصميميت بچه ها بي نظير است وتمام بازيكنان به معناي واقعي يك تيم هستند كه سرسوزني براي سربلندي باشگاه كم نمي گذارند.

تقي پوربااشاره به موقعيت مناسب ذوب آهن درصدرجدول گفت: تيم ما فعلا به فكر قهرماني نيست. ما فقط به فكرجمع كردن امتياز بازيهايمان هستيم تا صدرجدول راحفظ كنيم. اگريادتان باشد سپاهان هم سال گذشته نيم فصل اول اكثرامتيازها را بدست آورد ودرنيم فصل دوم كارش براي قهرماني خيلي راحت شد، ماهم همين رويه را درپيش گرفتيم.

مدافع يارگيرذوب آهن درباره بازي با استقلال گفت: مطمئنااين يكي ازسخت ترين بازي هاي ما درليگ برترخواهد بود. استقلال تا اينجا تيم پيچيده اي بوده كه روند حركتي مشخصي نداشته است. به نظر من بايد ازاين تيم بترسيم، تيمي كه دقيقه 93 به سايپا گل مساوي را مي زند هم تيم خوش شانسي است وهم زهردار.

وي افزود:استقلال فورواردهاي خوبي دارد ومطمئنا اين بازي براي ما مدافعين روز سختي خواهد بود، هرچند ذوب آهن ثابت كرده در روزهاي سخت بهتر نتيجه مي گيرد.

مدافع ملي پوش ذوب آهن درپايان درباره بازي نكردنش درديدارتيم ملي مقابل اردن گفت: شايد اگرمن هم بازي مي كردم همين نتيجه را مي گرفتم. آنروزهم تيم بد بازي كرد وروزما نبود، آنها جنگ رواني راه انداختند وازاين راه به تيم ما ضربه زدند، درست مثل بازي با بحرين ولي من فكر مي كنم اين شوك براي تيم لازم بود تا بقيه بازيها را جدي بگيريم.