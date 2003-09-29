دومين كنفرانس بين المللي انجمن هوا - فضاي ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر"، موضوعات اين كنفرانس عبارتند از : " آيروديناميك و پيش رانش" ( شامل : توسعه رويكردها و روشهاي حل مسائل آيروديناميك و مكانيك سيالات، آيروديناميك وسايل پرنده، سيستمهاي پرتاب و بازگشت، وسايل نقليه زميني و سازه هاي بلند، توربوماشين ها، سوخت و احتراق و سيستمهاي رانش هوايي و فضايي )، " مكانيك پرواز" ( شامل : ديناميك، هدايت، كنترل و پايداري، ناوبري، شبيه سازي، و آزمايش پرواز)، " سازه هاي هوا فضايي" ( شامل : مكانيك مواد، ديناميك سازه، خزش ، خستگي و شكست، آزمايش هاي مخرب و غير مخرب، توسعه رويكردها و روشهاي تحليل سازه و بهينه سازي و روش هاي ساخت)، " علوم و فناوري هاي فضايي" ( شامل : وسايل پرتاب، ماهواره ها، ايستگاههاي فضايي، راكت هاي كاوش، كاوشگري هاي بين سياره اي و پسماندهاي فضايي)، " بهره برداري از فضا" ( شامل : مخابرات، سنجش از دور، ناوبري جهاني، مديريت منابع زيرزميني، حمل و نقل و گردشگري فضايي، آموزش و تجاري سازي فضا)، " مديريت صنايع هوا فضا" ( شامل : خدمات فرودگاهي، مراقبت پرواز، بيمه، خصوصي سازي، اقتصاد حمل و نقل هوايي و فضايي، ايمني پرواز و بازاريابي)، " طراحي وسايل پرنده هوايي" و " استانداردها و حقوق هوايي و فضايي" .
همچنين در طول برگزاري كنفرانس، كارگاههاي آموزشي تخصصي در زمينههاي مختلف هوافضايي با هدف ارائه دستاوردهاي علمي و صنعتي و انتقال اطلاعات به محققان، مهندسان و صنعتگران برگزار خواهد شد.
برگزاري نمايشگاهي با شركت مراكز صنعتي و آموزشي هوا فضايي كشور از ديگر برنامه هاي اين كنفرانس خواهد بود .
مهلت ارسال مقالات براي شركت در اين كنفرانس، پايان مهر ماه 1382 و زمان اعلام نتايج پذيرش مقالات نيز 15 آذرماه است .
پس از اعلام نتايج مقالات پذيرفته شده، مولفان مقالات تا 7 ديماه براي ارسال مقاله كامل خود بر اساس الگوي تعيين شده فرصت خواهند داشت .
علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر و شركت در اين كنفرانس مي توانند به سايت اينترنتي دبيرخانه همايش به نشاني : http://www.aerospace2004.com/farsi/default.asp مراجعه كنند .
شايان ذكر است پژوهشكده هوا- فضا، بازوي تحقيقاتي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه هوا- فضا محسوب مي شود و هدف از برگزاري اين كنفرانس، تحقق اهداف اين پژوهشكده در زمينه رشد و ارتقاء فعاليتهاي هوا- فضايي در كشور است .
پژوهشكده هوا-فضا، پنجمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بينالمللي انجمن هوا- فضاي ايران را از 27 لغايت 29 بهمن ماه سال جاري با همكاري شركت هواپيماسازي ايران (هسا) برگزار مي كند .
به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر"، موضوعات اين كنفرانس عبارتند از : " آيروديناميك و پيش رانش" ( شامل : توسعه رويكردها و روشهاي حل مسائل آيروديناميك و مكانيك سيالات، آيروديناميك وسايل پرنده، سيستمهاي پرتاب و بازگشت، وسايل نقليه زميني و سازه هاي بلند، توربوماشين ها، سوخت و احتراق و سيستمهاي رانش هوايي و فضايي )، " مكانيك پرواز" ( شامل : ديناميك، هدايت، كنترل و پايداري، ناوبري، شبيه سازي، و آزمايش پرواز)، " سازه هاي هوا فضايي" ( شامل : مكانيك مواد، ديناميك سازه، خزش ، خستگي و شكست، آزمايش هاي مخرب و غير مخرب، توسعه رويكردها و روشهاي تحليل سازه و بهينه سازي و روش هاي ساخت)، " علوم و فناوري هاي فضايي" ( شامل : وسايل پرتاب، ماهواره ها، ايستگاههاي فضايي، راكت هاي كاوش، كاوشگري هاي بين سياره اي و پسماندهاي فضايي)، " بهره برداري از فضا" ( شامل : مخابرات، سنجش از دور، ناوبري جهاني، مديريت منابع زيرزميني، حمل و نقل و گردشگري فضايي، آموزش و تجاري سازي فضا)، " مديريت صنايع هوا فضا" ( شامل : خدمات فرودگاهي، مراقبت پرواز، بيمه، خصوصي سازي، اقتصاد حمل و نقل هوايي و فضايي، ايمني پرواز و بازاريابي)، " طراحي وسايل پرنده هوايي" و " استانداردها و حقوق هوايي و فضايي" .
نظر شما