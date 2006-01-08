12ميليون سالمند در سال 95 ؛ جمعيت ايران خاكستري مي شود!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كارشناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي معتقدند: اگر جمعيت ايران در سال 1395 به 90 ميليون نفر افزايش يابد ، حدود 12 ميليون سالمند بيش از 60 سال سن خواهيم داشت و اين موضوع مي تواند ذهنيت متوليان امر و مسئولان مربوطه را به خوبي متوجه اين مسئله نمايد كه پاسخگويي به نيازهاي جامعه 12 ميليوني ، كار آسان و راحتي نخواهد و اگر از هم اكنون برنامه اي نداشته باشيم ، قطعا با بحران " رسوب نيازهاي سالمندي " مواجه خواهيم شد...

هشدارهاي كارشناسان در زمينه بروز بحران سالمندي طي سالهاي آينده ، اين موضوع را به برنامه سوم توسعه كشاند و باعث شد در سال 79 ساماندهي سالمندان كشور در بند " الف " ماده 192 برنامه سوم گنجانده شود.

در پي تصويب آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني ، در ارديبهشت سال 83 شوراي ملي سالمندان به رياست وزير بهداشت و دبيري رئيس سازمان بهزيستي تشكيل شد.

اما پس از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، رياست شوراي ملي سالمندان به وزير رفاه سپرده شد و من بعد هر گونه اقدامي در خصوص وضعيت افراد سالمند مي بايست از كانال وزارت رفاه صورت بگيرد.

معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه ، در ارتباط با عملكرد و اقدامات اين وزارتخانه پس از قبول رياست شوراي ملي سالمندان ، اظهار داشت: مطالعاتي آغاز شده تا بتوانيم نتايج آن را به صورت گزارش هايي مدون به شوراي ملي سالمندان ارايه بدهيم تا متناسب با آن اقدامات و فعاليت ها در اين زمينه آغاز شود.

دكتر محمدرضا واعظ مهدوي با اشاره به همكاري با دانشگاه علوم بهزيستي و سازمان بهزيستي ، افزود: مركز تحقيقات سالمندي كه در دانشگاه علوم بهزيستي تشكيل شده ، به عنوان مركز برنامه ريزي امور سالمندي در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: اين مركز به اين نتيجه رسيده كه مي بايست طرح جامعي در اين زمينه تدوين شود كه جوانب مختلف مسائل پيش روي سالمندان در آينده را تبيين و استخراج كند...

به گزارش خبرنگار مهر ، تربيت نيروي پزشكي متخصص سالمندي ، توليد داروهاي مورد نياز متناسب با الگوي جمعيتي ، برنامه ريزي مراكز و امكانات تفريحي متناسب با سن سالمندي ، آموزش مهارت هايي ازقبيل روش سلوك با سالمندان ، شناخت نيازهاي آنان و روش پاسخگويي به ان ، نحوه مقابله با نگراني و دلشوره يا به عبارتي مديريت استرس در بين قشر سالمند و... از جمله اقداماتي است كه مي بايست مورد توجه برنامه ريزان و تصميم گيران قرار بگيرد.