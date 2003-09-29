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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۴

سرمربي پگاه گيلان در گفت و گو با "مهر":

آماده ايم تا يك پيروزي خانگي را به هواداران هديه كنيم

آماده ايم تا يك پيروزي خانگي را به هواداران هديه كنيم

تمام برنامه ريزي ما روي كسب هر امتياز بازي بافجر سپاسي است و در اين راه حمايت تماشاگران براي ما كمك بزرگي است.

مجيد جهانپور سرمربي تيم پگاه گيلان درگفت وگو باخبرنگار" مهر" افزود: ازوقفه اي كه بخاطربازي تيم ملي كشورمان واردن در ليگ بوجود آمد، حداكثر استفاده را كرديم وبا تمرينات خوبي كه پشت سر گذاشتيم كاملا براي اين بازي آماده ايم و تمام تلاش مااين است كه با بهره گيري ازنقاط قوت تيم وحمايت همه جانبه تماشاگران گيلاني يك پيروزي خانگي را به طرفداران پگاه هديه كنيم.

سرمربي پگاه درباره شناخت خودازتيم فجرسپاسي گفت: فجر با وجود اينكه بازيكنان زيادي را ازدست داده بااين وجود همچنان تيمي يكدست جوان و پرانگيزه است كه قابليت هاي بسياري دارد. آقاي پيرواني به خوبي روحيه جسارت وجنگندگي را به تيمش منتقل كرده واين ويژگي ازفجرتيمي نترس وبي پروا ساخته است وبايد مراقب باشيم تا نبض بازي را به تيم حريف ندهيم.

وي افزود: فجرسپاسي تا به اينجا روند حركتي روبه رشدي داشته ونشان داده بازي درزمين خودش وبيرون ازآن برايش فرقي نمي كند واين مسئله مي تواند براي ما خطرناك باشد.

جهانپورنقطه قوت پگاه گيلان راعزم وانگيزه بازيكنانش عنوان كرد وگفت: تمام بازيكنان من درشرايط آرماني بسر مي برند وبا حمايت تماشاگران مي توانيم بسياربه كسب نتيجه اميدوارباشيم.

وي درباره برخي اختلافات كه به تازگي بين كادر فني وتعدادي ازبازيكنان پگاه پيش آمده گفت: با توجه به مقررات وسياست هاي حاكم برباشگاه شاهين بني احمد ورضاحسن زاده بخاطربرخي مسائل انضباطي ازتيم كنار گذاشته شدند وحق شركت درتمرينات را ندارند كه اميدوارم با اين حركت مسائل حاشيه اي درتيم پگاه ازبين رفته باشد.

 

کد مطلب 27490

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