رييس سازمان مديريت در گفت و گو با"مهر": جداول قانون برنامه چهارم اصلاح مي شود

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: باتوجه به اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 1385 از جمله نرخ ارز لايحه اصلاح برخي جداول قانون برنامه چهارم احتمالا تدوين خواهد شد.

وي به نرخ دلار 895 توماني و قيمت نفت 3/39 دلاري در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال آينده اشاره و تصريح كرد: دولت لايحه بودجه سال 1385 را روز يكشنبه هفته آينده- 18 دي ماه - نهايي و براي تصويب به مجلس ارسال خواهد كرد.

رهبر باز هم تاكيد كرد كه هنوز حجم كل بودجه سال 1385 نهايي نشده است و بستگي به تصميم هيات دولت دارد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقام در نظر گرفته شده براي لايحه بودجه سال 1385، در اين سال رشد 8 درصدي اقتصاد را خواهيم داشت.

وي ويژگي ديگر بودجه 85 را اولويت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام كه بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارند، عنوان كرد و گفت: اعتبارات تملك دارايي ملي كه بعد استاني دارند و انتقال آنها به اعتبارات استاني از ديگر مواردي است كه مي تواند فرايند تصميم گيري را كوتاه كند و به پروژه هايي كه به صورت مستقل و در حال اجرا است، سرعت دهد.

به گفته رهبر، در بودجه 85 يكي از ويژگي هاي مهم، شفاف كردن عمليات بودجه و اعتبارات و هزينه ها است.

وي در ادامه، وضعيت فعلي بازنشستگان را از بزرگترين دغدغه هاي دولت نهم دانست و بر توجه ويژه براي رسيدگي به وضعيت آنان تاكيد كرد.