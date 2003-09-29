به گزارش خبرگزاري مهر، كروبي در اين ديدار كه پيش از ظهر امروز دوشنبه در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ، با اشاره به اهميت و لزوم فعاليت احزاب و گروهها و نقش آنها در توسعه سياسي كشور، وجود مصلحت انديشي، احترام و پذيرش نظرات ديگران، داشتن روحيه نقد پذيري و سعه صدر را از مهم ترين ويژگيهاي جناحهاي سياسي كشور برشمرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه عدم داشتن تحمل و سعه صدر را از مهم ترين عوامل بروز اختلاف در كشور برشمرد و نداشتن توان و ظرفيتهاي بالا در پذيرش نظرات و انتقادات ديگران را بسيار ناپسند و مذ موم دانست.
كروبي خاطرنشان ساخت: در بيان مواضع خود بايد منافع طولاني مدت كشور و نظام را مورد توجه و عنايت قرار دهيم و از قدرتي كه در دست داريم به نحو شايسته و در راه تقويت پايههاي حكومت استفاده كنيم.
وي نگرش جامع به منافع ملي و دستاوردهاي نظام را بسيار مهم و حياتي برشمرد و خواستار برخورداري همه گروهها و جناحها به رفتاري موجه، مطلوب و معتدل گرديد.
رييس مجلس با اشاره به اهميت مشاركت و حضور مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر بسترسازي و ايجاد فضاي مناسب به منظور تقويت حضور مردم دراين عرصه تاكيد كرد.
كروبي همچنين ازعملكرد مجلس دوره ششم اظهار رضايت كرد و گفت: نمايندگان مجلس در اين دوره اقدامات اساسي و مهمي در جهت مسايل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي داشتهاند و ان شاءالله از فرصت باقي مانده به نحو احسن استفاده خواهند كرد.
بر پايه اين گزارش در ابتداي اين ديدار مهندس باهنر گزارشي از سابقه و عملكرد جامعه اسلامي مهندسين ارائه كرد و چند تن از اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين نيزبه بيان نظرات خود در خصوص مسايل كشور پرداختند.
در ديدار اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين :
كروبي : رعايت حدود و احترام به منافع ملي از اصول مهم در عملكرد جناحها است
حجت الاسلام و المسلمين مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد : رعايت حدود و احترام به منافع ملي از اصول مهم در رفتار و عملكرد جناحها است و اختلافات نخبگان سياسي ،مشكلات كشور را تشديد ميكند .
به گزارش خبرگزاري مهر، كروبي در اين ديدار كه پيش از ظهر امروز دوشنبه در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ، با اشاره به اهميت و لزوم فعاليت احزاب و گروهها و نقش آنها در توسعه سياسي كشور، وجود مصلحت انديشي، احترام و پذيرش نظرات ديگران، داشتن روحيه نقد پذيري و سعه صدر را از مهم ترين ويژگيهاي جناحهاي سياسي كشور برشمرد.
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