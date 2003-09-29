ساختار سينماي جنگ بعنوان اصيل ترين حوزه بصري كشور بايد تقويت شود

وي در گفت وگو با خبرنگا گروه هنري "مهر" خاطر نشان كرد: با مروري بر آمار مخاطبان سينما در طول ساليان گذشته اين حقيقت كه سينماي دفاع مقدس از انبوه مخاطب برخوردار بوده بيشتر نمايان مي شود . براي بازگشت به آن دوران تغيير مفاهيم و ساختار توليد فيلم در حوزه دفاع مقدس اجتناب ناپذير است .

اين هنرمند سينماي جنگ افزود: ايام دفاع مقدس بدون ايجاد جذابيت و آميخته به حقيقت براي نسل جوان خيلي قابل لمس نيست ، جوانان تشنه آگاهي و شناخت آن دوران هستند.

دهقان ، سينما را فرصت مناسبي براي معرفي دستاوردهاي دوران جنگ خواند وگفت : نسل امروز خواستار درك حقيقت از طريق رسانه تصوير است ، فيلمسازان و دست اندركاران سينمايي نبايد اين فرصت را به سادگي از دست بدهند.

وي تاكيد كرد: سينماگران مولف و متعهد نبايد به بهانه نبود امكانات ، گراني توليد و برخي بي مهري ها ، صحنه را ترك و موجبات انزواي سينماي جنگ را فراهم كنند.

دهقان ، برنامه ريزي ، حمايت، هدايت صحيح و اعتمادآفريني را شرط توليد آثار كيفي و جذب مخاطب عنوان كرد .