  1. هنر
  2. سایر
۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۰

يك هنرمند حوزه دفاع مقدس در گفتگو با "مهر "

ساختار سينماي جنگ بعنوان اصيل ترين حوزه بصري كشور بايد تقويت شود

ساختار سينماي جنگ بعنوان اصيل ترين حوزه بصري كشور بايد تقويت شود

"جعفر دهقان " هنرمند عرصه سينما و تلويزيون ، سينماي دفاع مقدس را اصيل ترين گونه حوزه بصري كشور دانست و در عين حال گفت: سينماي جنگ نياز به تقويت ساختاري دارد .

وي در گفت وگو با خبرنگا گروه هنري "مهر" خاطر نشان كرد: با مروري بر آمار مخاطبان سينما در طول ساليان گذشته اين حقيقت كه سينماي دفاع مقدس از انبوه مخاطب برخوردار بوده بيشتر نمايان مي شود . براي بازگشت به آن دوران تغيير مفاهيم و ساختار توليد فيلم  در حوزه دفاع مقدس اجتناب ناپذير است .
اين هنرمند سينماي جنگ افزود: ايام دفاع مقدس  بدون ايجاد جذابيت و آميخته به حقيقت براي نسل جوان خيلي قابل لمس نيست ، جوانان تشنه آگاهي و شناخت آن دوران هستند.
دهقان ، سينما را فرصت مناسبي براي معرفي دستاوردهاي دوران جنگ خواند وگفت : نسل امروز خواستار درك حقيقت از طريق رسانه تصوير است ، فيلمسازان و دست اندركاران سينمايي نبايد اين فرصت را به سادگي از دست بدهند.
وي  تاكيد كرد: سينماگران مولف و متعهد نبايد به بهانه نبود امكانات ، گراني توليد و برخي بي مهري ها ، صحنه را ترك و موجبات انزواي سينماي جنگ را فراهم كنند.
دهقان ، برنامه ريزي ، حمايت،  هدايت صحيح و اعتمادآفريني را شرط  توليد آثار كيفي و جذب مخاطب عنوان كرد .

کد مطلب 27493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها