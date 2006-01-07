مشاركت شهروندان تهراني در فعاليتهاي فرهنگسراها گسترش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، هدف از راه اندازي اين مديريت گسترش نظارت و مشاركت شهروندان در فعاليت هاي مراكز فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، آشنايي بيشتر با نظرات ، ديدگاه ها ، پيشنهادها و انتقادات شهروندان در خصوص برنامه ها و فعاليت هاي سازمان و پاسخ گويي به مطالبات آنان عنوان شده است.

همچنين با توجه به تنوع و تعدد امكانات در نظرگرفته شده براي تسهيل ارتباط شهروندان با فرهنگسراها و ساير مراكز فرهنگي هنري سازمان ، مديريت ارتباطات مردمي از طريق تلفن هاي گوياي 88446330 و88446480 صندوق پستي 8383-1587 ، صندوق هاي پيشنهادات و انتقادات نصب شده در تمامي مراكزسازمان ، سايت و پست الكترونيك سازمان به نشانيinfo@tabloo.ir و سامانه پيام شهر ( 137) در خدمت شهروندان تهراني است.

بنابرهمين گزارش ، سيستم تلفن گويا داراي راهنماي سازمان و مراكز تابعه و ضبط پيام است.

پاسخ به پرسش هاي شهروندان از طريق روابط عمومي هاي مراكز ارائه خواهد شد.