  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

مشاركت شهروندان تهراني در فعاليتهاي فرهنگسراها گسترش مي يابد

مشاركت شهروندان تهراني در فعاليت هاي فرهنگسراها با راه اندازي مديريت ارتباطات مردمي سازمان فرهنگي هنري شهرداري گسترش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، هدف از راه اندازي اين مديريت گسترش نظارت و مشاركت شهروندان در فعاليت هاي مراكز فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، آشنايي بيشتر با نظرات ، ديدگاه ها ، پيشنهادها و انتقادات شهروندان در خصوص برنامه ها و فعاليت هاي سازمان و پاسخ گويي به مطالبات آنان عنوان شده است.

همچنين با توجه به تنوع و تعدد امكانات در نظرگرفته شده براي تسهيل ارتباط شهروندان با فرهنگسراها و ساير مراكز فرهنگي هنري سازمان ، مديريت ارتباطات مردمي از طريق تلفن هاي گوياي 88446330 و88446480 صندوق پستي 8383-1587 ، صندوق هاي پيشنهادات و انتقادات نصب شده در تمامي مراكزسازمان ، سايت و پست الكترونيك سازمان به نشانيinfo@tabloo.ir و سامانه پيام شهر ( 137) در خدمت شهروندان تهراني است.

بنابرهمين گزارش ، سيستم تلفن گويا داراي راهنماي سازمان و مراكز تابعه و ضبط پيام است.

پاسخ به پرسش هاي شهروندان از طريق روابط عمومي هاي مراكز ارائه خواهد شد.

کد مطلب 274935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها