بايد از منابع مكتوب و قديمي مدد بگيريم

وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با اشاره به مشكلات و كمبودهاي پژوهشي دركشور افزود : تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر كتابهايي كه در حوزه خليج فارس نوشته مي شد به قلم نويسندگان غيرايراني بود كه مسائل را مطابق با سلايق ، خواسته ها و ميل خود مطرح مي كردند . در دوران انقلاب اسلامي نيزبا اين كه تعدادي از نويسندگان در زمينه خليج فارس به تحقيق و نگارش پرداختند ، ولي همچنان موسسه اي براي حمايت از آنها وجود ندارد .

حسين نوربخش تاكيد كرد : اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كتابهاي تخصصي را كه با وجود اهميت زياد از خوانندگان اندكي برخوردارند ، به چاپ برساند و يا ناشران ديگر را دراين زمينه تشويق كند گام موثر و بلندي در جهت احقاق حاكميت تاريخي ما بر درياي پارس كه شامل درياي احمر، خليج فارس ، درياي عمان و اقيانوس هند است برداشته مي شود.

وي افزود : بايد در اين زمينه اسناد و مدارك تاريخي در مالكيت ايران بر جزاير جنوبي را از ميان كتابهاي قديمي جمع آوري كنيم و مطالب آنها را در اختيار عموم ايرانيان قرار دهيم چرا كه هنوز در ميان اقشار مختلف جامعه و حتي دولتمردان ما منابع ملي شناخته شده نيستند.

اين پژوهشگر بر اهميت آشنا كردن كودكان با منابع دريايي و اقليمهاي جغرافيايي به عنوان يكي ازمظاهرملي كشورتاكيد كرد و به مهر، گفت : مي توان مباحث مربوط به صنايع دريايي و آداب و رسوم و خدمات مردم جنوب كشور را به طور مختصر دركتابهاي درسي مطرح كرد و يا ريشه هاي فارسي و پيشينه تاريخي نام بنا در و جزاير ايراني را در قالب سمينارها و همايشهايي در اندازه فهم و درك كودكان تدريس نمود.

نوربخش در پايان ، طراحي مجلات تخصصي براي كودكان، تهيه فيلمهاي سينمايي و انيميشن در زمينه فرهنگي دريايي و تهيه كتابچه هايي درمورد آبزيان و ماهيان تزييني و آداب و رسوم مردم سواحل جنوبي را امري ضروري دانست .

به گزارش مهر ، اين نويسنده و پژوهشگر ادبي و جغرافيايي ، آثار داستان كودك و نوجوان نظير " دختر دريا و مرد غواض " را نيز در كارنامه دارد كه طي آن به ريشه هاي ايراني و بومي ناحيه جنوب كشور تاكيد شده است .