نخست وزير سابق فرانسه محاكمه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايمز مالي ، اين اتهامات به زماني بر مي گرد د كه آلن ژوپه در زماني كه ژاك شيراك شهردار پاريس بود مد ير مالي شهرداري پاريس محسوب مي شد .

بنابر اين گزارش به ادعاي دادستان نانت آلن ژوپه از پرداخت مبالغي به اعضاي برجسته حزب اتحاد براي جمهوري آگاه بوده است .

همچنين در ميان متهمان پرونده مربوط به تخلفات مالي شهرداري پاريس تعدادي از تجار و مقامات حزب اتحاد براي جمهوري نيز ديده مي شود و ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه نيز به دليل مصونيت قضايي تا پايان دوره رياست جمهوري در ميان متهمان نخواهد بود .

گفتني است كه آلن ژوپه قراراست در انتخابات رياست جمهوري سال 2007 شركت كند .

