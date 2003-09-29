5 طرح جديد براي حمايت از اقشار آسيب پذير ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر معاونت مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني اعلام كرد: با هدف ترويج سنتهاي حسنه اسلامي در جامعه به ويژه اشاعه فرهنگ انفاق و احسان در ميان نوجوانان و جوانان و بهره گيري هرچه بيشتر از امكانات موجود و اعتلاي اعتماد عمومي به اين نهاد مقدس و رفع بخشي از تنگناهاي موجود معيشتي خانواده هاي تحت حمايت ، طرحهاي جديدي را در كشور به مورد اجرا گذارده است.

عبدالرضا مصري افزود: در سال 1381 بيش از 713 ميليارد ريال از سوي مردم نيكوكار ايران اسلامي به اين نهاد مقدس اهدا شده است كه از اين ميزان مبلغ 245 ميليارد مربوط به درآمد يك ميليون و 885 هزار صندوق صدقات نصب شده از سوي كميته امدام امام خميني در سراسر كشور است.

وي طرحهاي بركت، طرح همدردي و خيرات، طرح احسان كشاورز، طرح احسان دانش آموز و طرح احياء زكات رااز جمله طرحهاي در دست اجراي اين نهاد ذكر كرد و افزود: در طرح بركت كاركنان و كارمندان دولت و سازمانهاي مختلف با اختصاص سه رقم سمت راست حقوق خود بصورت داوطلبانه در كمك به محرومان و نيازمندان جامعه مساعدت خواهند كرد.

مصري گفت : طرح احسان كشاورز نيز با هدف جذب كمكهاي مردمي از طريق مشاركت دادن قشر عظيم كشاورزان و دامداران به منظور احيا سنت حسنه انفاق و احسان در جهت رفت و نياز محرومان و ياري رساندن به نيازمندان جامعه از سوي اين نهاد به اجرا در آمده است.

مصري تصرح كرد: در طرح احياء زكات نيز اشاعه فرهنگ پرداخت زكات مال به ويژه در روستاها، تلاش در جهت استفاده بهينه از وجوهات شرعيه زكات دهندگان در خصوص حمايت از محرومان منطقه، رفع يا كاهش بسياري از معضلات اجتماعي از طريق وجوه جمع آوري شده زكات و سمت و سو دادن اين فريضه واجب الهي در خدمت رفع فقر و محرومين مد نظر قرار گرفته است.وي ياد آور شد ، در طرح احسان دانش آموز نيز موسسات آموزشي شناسايي و طبقه بندي شده و مديران مدارس دانش آموزان متقاضي اجراي اين طرح را به كميته امداد معرفي مي نمايند و اين نهاد نسبت به تحويل قلك، فرم اشتراك، قبوض بهادر به رابطين مدارس جهت توزيع بين دانش آموزان اقدام مي نمايد كه از محسنات اجراي اين طرح ايجاد بانك اطلاعات موسسات آموزشي، ايجاد نظام جمع آوري قلك، قبوض بهادار وفرم اشتراك و ايجاد نظام اطلاع رساني به مشتركين طرح مي باشد.معاونت مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني اظهار اميدواري كرد تا با اجراي طرحهاي مشابه زمينه برخورداري محرومان جامعه از انفاق و احسان مومنين و نيكوكاران بيش از پيش فراهم گردد.