مصرف كدام گوشتها در رژيم غذايي بهتر است؟

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، مصرف گوشت و پروتئينهاي حيواني در رژيم غذايي هر روزه ما امري واجب است ولي بايد دانست كه مي توان با اندكي توجه بجاي مصرف گوشتهاي پرچرب كه باعث بالا رفتن كلسترول خون و بيماريهاي قلبي مي شوند، از انواع كم عارضه تر استفاده كرد.

ماهي كنسرو شده با روغن مانند تن و خاويار، جگر و سيرابي شيردان، مغز و گوشتهاي پرچرب مانند گوشت دنده و نيز گوشت چرخ شده از جمله مواردي هستند كه كلسترول خون را بالا مي برند.

در مقابل مصرف گوشت گوساله و گاو، گوشت مرغ بدون پوست و ماهي و گوشت گوسفند كه با رعايت محدوديت چربي و استفاده از روغنهاي مايع گياهي طبخ شود از نظر تنظيم كلسترول خون و كاهش آن بسيار ارزشمند ند.