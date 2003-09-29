15 ميليون روستايي در كشور ، از شماره ملي خود مطلع شده اند

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس هماهنگي هايي كه ميان سازمان ثبت احوال كشور و سازمان بيمه خدمات درماني صورت گرفته است ، روستائيان همزمان با دريافت كارت بيمه خدمات درماني ، از شماره ملي خود نيز مطلع مي شوند .

سعيد عبودي افزود : همزمان با صدور كارت خدمات درماني براي روستاييان توسط سازمان بيمه خدمات درماني ، شماره ملي روستاييان نيز در كارت بيمه آنها درج مي شود و به اين ترتيب روستاييان علاوه بر اينكه كارت بيمه درماني خود را دريافت مي كنند ، به سهولت از شماره ملي خود نيز مطلع مي شوند .

وي اظهار داشت : اين اقدام به منظورسرعت بخشيدن به صدور كارت ملي براي روستاييان و آگاهي بخشيدن به آنان در اين زمينه صورت گرفته كه اميدواريم تا پايان سال جاري تعداد بيشتري از روستاييان كشور ، با اين روش ، از شماره ملي خود مطلع شوند .