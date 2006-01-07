بيس بال بعد از فوتبال مفرح ترين ورزش دنياست

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي فدراسيون بيسبال و راگبي اين رشته ورزشي كه از جذابيت و تحرك بالايي برخورداراست ازسال 72 بصورت رسمي و درقالب فدراسيون دركشورشروع به فعاليت كرده اما با گذشت حدود 12سال بعلت نبود امكانات و كم توجهي مسئولين درتخصيص اعتبار مناسب هنوزبسياري ازهموطنان ازوجود اين رشته ورزشي دركشوربي اطلاعند و درحال حاضرنيز چند ماهي مي شود كه با نداشتن رييس دربلاتكليفي بسرمي برد.

مسابقات راگبي خراسان

تيم راگبي گلستان كه جمعه 16ديماه در مشهد ميهمان خراسان رضوي بود كه در اين ديدار با نتيجه 15 برصفر شكست خورد. تيم گلستان ازتيمهاي تازه تاسيس كشورمي باشد كه چند ماهي است با انگيزه و اشتياق كارخود را آغازكرده و جز تيمهاي آينده دارمحسوب مي شود. گلستان ازمعدود استانهايي است كه تمرينات راگبي آقايان و بانوان درآن بصورت همزمان و متداوم آغازگشته و اميد مي رود درآينده اي نزديك حريفي جدي براي تيمهاي مطرح كشورباشد.

سافت بال بانوان ، پيروزي تهران برابرسمنان

تيم سافت بال بانوان تهران جمعه 16ديماه ميزبان بانوان سافت باليست سمنان بود. اين ديدار كه درمحل زمين شماره 4 مجموعه ورزشي آزاد برگزارشد با نتيجه 26بر6 به نفع تهران به پايان رسيد. تيم سمنان بعلت محروم بودن ازتمرينات مناسب درزمين چمن تنها درسالنهاي سرپوشيده ايي كه مناسب اين رشته ورزشي نيست تمرين مي كنند. اما با توجه به پتانسيل بالا و انگيزه اي كه دربين ورزشكاران اين استان ديده مي شود اميد آن مي رود كه درآينده اي نزديك تيم سافت بال بانوان سمنان را دربين تيمهاي مطرح كشورمشاهده نماييم.