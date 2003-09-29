پرسپوليس بازيكن جديد نمي خواهد

مهرداد ميناوند در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين مطلب افزود: در سفري كه به امارات داشتم به طورمفصل با مسئولان باشگاه الشباب وفدراسييون فوتبال اين كشور صحبت كردم و قرار شد پس از نامه نگاري فدراسيون فوتبال كشورمان با فدراسيون فوتبال امارات اين مشكل از طريق فيفا پيگيري شود .

ميناوند ادامه داد: از آنجايي كه مسئولان باشگاه الشباب قصد پرداخت بدهي 350هزار دلاري مرا نداشتند، اين موضوع را از طريق فدراسيون فوتبال امارات پيگيري كردم و در جلسه يي كه بعد ازظهرروز يكشنبه با مسئولان فدراسيون فوتبال امارات داشتم قرار براين شد كه فدراسيون فوتبال ايران درنامه يي رسمي به فدراسيون فوتبال اين كشوراز آنها بخواهد كه هرچه سريعتر مشكل من با باشگاه الشباب را حل كند .

وي افزود : در تماسي كه با آقاي غمخوار داشتم قرار شد ايشان درنامه يي از فدراسيون فوتبال كشورمان بخواهد هر چه سريعتر درخواستش را به فدراسيون فوتبال امارات ارسال كند تاآنها پس از تعيين مهلت چند روزه براي باشگاه الشباب مشكل من را حل نمايند.

هافبك چپ پاي پرسپوليس با بيان اينكه تا روز يكشنبه هفته آينده وضعيت نهايي اش مشخص خواهد شد ، هرگونه جايگزني بازيكن در پرسپوليس را رد كرد و گفت : در حال حاضر پرسپوليس به بازيكن ديگري احتياج ندارد و من به عنوان بازيكن بيست و پنجم اين تيم از روزيكشنبه هفته آينده به طوررسمي درتمرينات و مسابقات شركت خواهم كرد .

ميناوند ادامه داد : من با مسئولان باشگاه پرسپوليس صحبت كرده ام و هيچ مشكلي براي حضور در تمرينات و بازي هاي اين تيم ندارم . ضمن اينكه در حال حاضر پرسپوليس درهر پست چند بازيكن آماده و سرحال دارد ودراين شرايط فكر نمي كنم به بازيكن جديدي احتياج داشته باشد كه جايگزين من شود .

وي در پايان گفت : تمام تلاش من اين است كه پس از بازگشت به پرسپوليس ابتدا در تركيب اصلي اين تيم قرار بگيرم و پس از آن با تلاش بيشتر دوباره صاحب پيراهن تيم ملي شوم چراكه هنوز زود است كه من از تيم ملي دوري كنم . به همين خاطر ازهمين امروز تلاش خواهم كرد تا با تمرينات بيشتر به شرايط ايده ال برسم و در بازگشت به ميدان به اين مهم دست پيدا كنم .