فيلم "جاي او ديگر خالي نيست" يك ملودرام خانوادگي است

مهرداد خوشبخت، كارگردان فيلم "جاي او ديگر خالي نيست"، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد برگزاري جشنواره فيلم فجر گفت : نكته حائز اهميت در جشنواره فيلم فجر امسال، رويكرد و توجه به جوانها است و حضور جوانها در كنار بزرگاني نظير ابراهيم حاتمي كيا و يدالله صمدي جشنواره امسال را پويا و سازنده مي كند.

وي در باره مضمون و داستان فيلمش گفت : زني فرزندش بر اثر ابتلا به سرطان خون، مي ميرد و زن، دنبال مقصر اين ماجرا مي گردد و پيگيري هاي زن باعث مي شود از خود خواهي به دگر خواهي برسد و فيلم يك اثر ملودرام خانوادگي است كه در ساخت آن، به مسائل روانشناسانه خيلي توجه داشتم .

مهرداد خوشبخت تاكيد كرد : فيلم مي تواند براي خانواده هايي كه درگير چنين ماجراهايي هستند، مورد توجه باشد، زيرا در فيلم راه حل هايي ارائه شده است كه چگونه مي شود از مصيبت و ناراحتي عبور كرد .

وي در مورد بخشهاي جديد جشنواره گفت : هر بخش جديدي كه به جشنواره اضافه شود، در آينده منجر به جريان سازي مي شود و فيلمسازان، جدي تر به اين بخشها نگاه مي كنند و آثاري را در اين خصوص توليد مي كنند.

عوامل توليد عبارتند از : مدير فيلمبرداري : علي محمد زاده، تدوين : سيد مجيد امامي، صدابردار: خسرو كيوان مهر مدير توليد : حسين لبافي، يرنامه ريز و دستيار كارگردان : حسن لبافي، بازيگران : شيرين بينا، حميد رضا پگاه، شهره سلطاني، باحضور : مهوش صبر كن و مجيد مظفري و ايرج راد و پرويز پور حسيني، تهيه كننده: محسن علي اكبري.