ايران توانايي تامين روغن نباتي كشورهاي همسايه را دارد

ابوالحسن خليلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به روند توليد داخلي در كشور كه بيش از نيازكشوراست، گفت: با توجه به بازارهاي خوب منطقه اي مازاد توليد بايد صادر شود.

وي افزود: در حال حاضربا توجه به بازار عراق بعنوان يك مصرف كننده مناسب ، خوب عمل نكرديم و براي بدست آوردن اين بازاربزرگ ، نيازمند آسان سازي روابط اقتصادي هستيم چرا كه مواد غذايي توسط كاميون لب مرز به كاميونهاي ديگر تحويل داده مي شود و اين امر روند صادرات را كند كرده است.

دبير انجمن صنايع روغن نباتي ايران تصريح كرد: در حال حاضربراي كسب بازارهاي اطراف ايران نيازمند آسان سازي روابط اقتصادي هستيم.

وي خاطرنشان كرد: دولت و سفارتخانه هاي كشور علاوه بر مباحث سياسي- فرهنگي ، صدوركالاهاي اقتصادي را بايد مد نظر قرار دهند تا بسترمناسب براي تجارت كالاهاي ايراني فراهم شود.

خليلي در باره تعرفه واردات روغن نباتي افزود: در حال حاضر تعرفه واردات روغن نباتي 15 درصد است كه بعنوان يك توليد كننده از ميزان اين تعرفه راضي نيستيم چراكه تعرفه واردات بايد در جهت حمايت از صنعت روغن نباتي داخلي باشد.