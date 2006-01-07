اسلام در تعارض با مباني خشونت و تروريسم قرار دارد

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، ملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم حرمين در همايش " علوم اسلامي " تصريح كرد: آموزه هاي اسلام و موازين اين دين حنيف، همه را به احترام به حقوق انسانها فرا مي خوانند و احترام اديان را امري مهم قلمداد مي كنند . اين آموزه ها از مسلمانان مي خواهند كه در تعامل با يكديگر از افراط گرايي، رعب، وحشت و خشونت برحذر باشند.

پادشاه عربستان سعودي با اشاره به تطبيق آموزه هاي اسلام بر اساس عدالت اظهار داشت: اعمال ظالمانه و تروريستي كه به اسلام نسبت داده اند، هيچ ارتباطي با جوهر و فرهنگ غني اسلام ندارند و اين شرايط ناگهاني و اشتباهي كه در جوامع اسلام به وجود آمده است با تلاشهاي بسيار، آگاهي دهي، روشنگري و آموزش از بين مي رود.

وي به نقش تاريخي و ديني عربستاني اشاره كرد و گفت: اين كشور سابقه طولاني در فراگيري اسلام داشته است و به همين سبب خود را مكلف به حمايت از مسائل امت اسلامي و دفاع از اسلامي مي داند.

عبدالعزيز تأكيد كرد: عربستان به منظور ارائه چهره صحيح اسلام در جهان و اشاعه آن و بيان مسائل مختلف توحيدي از هيچ كوششي فروگذار نمي كند و به منظور دستيابي به اين خواسته هاي معقول از گفتگوي اديان، برگزاري همايشها، مباني حكمت و موعظه هاي ديني بهره مي گيرد.

وي به تهديداتي اشاره كرد كه اوضاع امت اسلامي را در مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي ضعيف كرده است و افزود: اين تهديدات خطراتي براي جهان اسلام به شمار مي روند وهمه اين تلاشها به منظور تزلزل تمدن اسلام است كه بايد جلوي اينگونه مسائل هرچه زودتر گرفته شوند. زيرا جايگاه اسلام جايگاه واقعي و مثبتي است كه موازين شرع به رويارويي با اين تهديدات اشاره مي كنند و مي خواهند با ضوابط و با شيوه اي كه موقعيت مسلمانان را به مخاطره مي اندازند، برخورد كنند.

دكتر عبدالله تركي دبيركل انجمن جهاني مسلمانان سخنارن ديگر اين همايش هم گفت: توجه به علوم اسلامي از اساس بنيادين تمدن اسلامي و فرهنگ غني اسلام به شمار مي رود.

دكتر تركي اظهار داشت: آموزشهاي اسلامي ضعفها ونقصهايي دارند كه به منظور از ميان بردن اين نقصها بايد تلاشي فراوان كرد. شيوه هاي نوين آموزشهاي اسلامي بايد با فشارهاي خارجي كه عليه اسلام صورت مي گيرند مبارزه كنند.

عبدالله تركي افزود: بايد نسلهاي امروز مسلمان با آموزه هاي نوين سيراب شوند تا آنها احساس نياز نكرده و به سوي عقايد ديگر سوق پيدا نكنند و بدانند كه اسلام ديني است كه از وجود لكه هاي تروريستي و خشونت مبراست.