50 هزار معلول در بخش غير دولتي نگهداري مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كاظم نظم ده معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در جمع خبرنگاران از وجود 600 مركز غير دولتي توانبخشي در كشور خبر داد و افزود: با توجه به تعداد زياد و هزينه بالاي نگهداري معلولان ، بيماران رواني مزمن ، سالمندان و...در توان دولت نبود به همين علت در راستاي طرح خصوصي سازي ، سازمان بهزيستي ساماندهي ، نگهداري و توانبخشي اين افراد را به بخش غير دولتي سپرده است .

وي خاطر نشان كرد : ماهانه بيش از 100 تقاضاي مردمي براي ايجاد مركز غير دولتي توانبخشي داريم كه بهزيستي پس از بررسي شرايط خاص اين افراد ، مجوز تاسيس به آنها مي دهد.

نظام ده گفت: از 50 هزار معلول كه در مراكز غير دولتي نگهداري مي شوند 6 هزار نفر آنها را بيماران رواني مزمن تشكيل مي دهند كه بر اساس مصوبه دولت ، بهزيستي براي نگهداري هر بيمار رواني بايد ماهيانه 100 تا 120 هزار تومان پرداخت كند در صورتي كه به دليل اعتبارات محدود سازمان 75 تا 85 هزار تومان و براي نگهداري سالمندان نيز 65 تا 75 هزار تومان پرداخت مي شود.

معاون امور توانبخشي بهزيستي تاكيد كرد: البته يارانه اي كه به مراكز غير دولتي پرداخت مي شود بر اساس درجه بندي سطح كيفيت ارايه خدمات و آموزشهاي ارايه شده به افراد معلول است كه باعث مي شود كم و يا زياد شود .

نظم ده گفت: قبول داريم كه يارانه مراكز غير دولتي كم است اما اين امر نبايد به همين دليل در حال انجام اقدامات لازم در جهت اجرايي كردن مصوبه دولت هستيم به طوريكه تا پايان سال يارانه مراكز غير دولتي را براي 6 ماهه دوم سال به آنها پرداخت خواهيم كرد.

وي با اشاره به افزايش 40 تا 60 درصدي يارانه مراكز غير دولتي افزود: طي 2 سال اخير يارانه اين مراكز افزايش چشمگيري داشته اما باز هم نياز است افزايش پيدا كند.

نظام ده تصريح كرد: براي نگهداري معلولين در خانواده ها در ازاي هر معلول 15 تا 45 هزار تومان پرداخت مي شود كه اين مبلغ منطقي نيست و طبق قانون جامع حمايت از معلولين بايد يك سوم حداقل حقوق به آنها پرداخت شود.

وي در مورد نظارت برمراكز غير دولتي از سوي بهزيستي گفت: نظارت برعملكرد مراكز نگهداري غير دولتي توانبخشي معلولين توسط استانها و شهرستانها صورت مي گيرد و در طول سال نيز همچنين از سوي شناسان و بازرسان ستادي بازديدهايي از مراكز انجام مي شود.