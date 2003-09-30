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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۳:۲۲

عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با مهر:

شركتهاي داخلي توانايي بهره برداري از پروژه نفتي آزادگان را دارند

شركتهاي داخلي توانايي بهره برداري از پروژه نفتي آزادگان را دارند

با توجه به توان شركتهاي داخلي و سود كلان ناشي از حفر چاههاي نفتي، ايران نيازي به دادن امتياز به هيچ كشوري براي بهره برداري از پروژه نفتي آزادگان ندارد.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: شركتهاي داخلي از جمله شركت ملي حفاري با داشتن تكنولوژي مناسب توانايي حفاري چاههاي نفت را دارند فقط بايد زمينه را براي حضور آنها و بروز توانايي هايشان فراهم كرد.

                                         
محمد رشيديان به امتياز دهي ژاپن به آمريكا و توانايي كم اين كشور در حفاري منابع نفتي آزادگان اشاره كرد و گفت: باره ها شاهد بوده ايم با وجود تحريم هاي آمريكا عليه ايران وفقط بدليل سود سرشار پروژهاي نفتي كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا، فرانسه و انگليس و غير اروپايي با شكستن تحريم به همكاري با ايران پرداخته اند.
وي گفت: البته درصورتيكه ژاپن قراردادهاي خود با ايران را لغو كند طبق مفاد قرارداد غرامت هاي پيش بيني شده را بايد پرداخت كند و ايران تا حق پيگيري را براي خود محفوظ مي داند.
رشيديان به توانايي متخصصان داخلي اشاره و تصريح كرد: نداشتن سرمايه كافي براي استخراج منابع نفتي را كه وزارت نفت اعلام مي كند ، نبايد دستاويزي  براي بي اعتنايي به متخصصان داخلي و جلوگيري از رشد توان داخلي كشورتبديل شود.
وي در ادامه برنده شدن شركت ملي نفت ايران در مناقصه حفاري نفت دارخوين و ندادن اين پروژه را خلاف قانون دانست و گفت: اين نمونه روشني از بي توجهي به متخصصان داخلي است كه بايد از طريق قانوني پيگيري شود.
وي در پايان حفر1400 حلقه چاه نفت ، توانايي حفاري افقي و برنده شدن در مناقصه هاي داخلي را از جمله اقدامات شركت ملي حفاري ايران برشمرد و گفت براي بالا بردن توانايي هاي كشور بايد به اين شركت بهاي بيشتري داد.

 

کد مطلب 27503

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