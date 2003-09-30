شركتهاي داخلي توانايي بهره برداري از پروژه نفتي آزادگان را دارند

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: شركتهاي داخلي از جمله شركت ملي حفاري با داشتن تكنولوژي مناسب توانايي حفاري چاههاي نفت را دارند فقط بايد زمينه را براي حضور آنها و بروز توانايي هايشان فراهم كرد.



محمد رشيديان به امتياز دهي ژاپن به آمريكا و توانايي كم اين كشور در حفاري منابع نفتي آزادگان اشاره كرد و گفت: باره ها شاهد بوده ايم با وجود تحريم هاي آمريكا عليه ايران وفقط بدليل سود سرشار پروژهاي نفتي كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا، فرانسه و انگليس و غير اروپايي با شكستن تحريم به همكاري با ايران پرداخته اند.

وي گفت: البته درصورتيكه ژاپن قراردادهاي خود با ايران را لغو كند طبق مفاد قرارداد غرامت هاي پيش بيني شده را بايد پرداخت كند و ايران تا حق پيگيري را براي خود محفوظ مي داند.

رشيديان به توانايي متخصصان داخلي اشاره و تصريح كرد: نداشتن سرمايه كافي براي استخراج منابع نفتي را كه وزارت نفت اعلام مي كند ، نبايد دستاويزي براي بي اعتنايي به متخصصان داخلي و جلوگيري از رشد توان داخلي كشورتبديل شود.

وي در ادامه برنده شدن شركت ملي نفت ايران در مناقصه حفاري نفت دارخوين و ندادن اين پروژه را خلاف قانون دانست و گفت: اين نمونه روشني از بي توجهي به متخصصان داخلي است كه بايد از طريق قانوني پيگيري شود.

وي در پايان حفر1400 حلقه چاه نفت ، توانايي حفاري افقي و برنده شدن در مناقصه هاي داخلي را از جمله اقدامات شركت ملي حفاري ايران برشمرد و گفت براي بالا بردن توانايي هاي كشور بايد به اين شركت بهاي بيشتري داد.