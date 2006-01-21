دكتر علي اصغر داوودي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: مسيري كه عراق طي مي كند، مثبت است و اما احتمال زيادي وجود دارد كه شيعيان در اكثريت پارلمان نقش آفريني كنند و اهل تسنن و كردها در رده هاي پايين تر قرار گيرند.



وي در ادامه اظهار داشت: كشورهايي كه دچار پارگي قومي هستند، نمي توانند تنها با اتكاء به يك قوميت يا گرايش خاص معضلات خود را حل نمايند.



استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد مشهد در خصوص احتمال شكل گيري يك نظام فدرال و غير متمركز در اين كشور گفت: احتمال تشكيل نظام فدرال در عراق ضعيف است زيرا موقعيت عراق به شدت شكننده است و اعطاي خود مختاري به شيعيان، كردها و اهل تسنن زمينه ساز تجزيه اين كشور مي شود.



وي با اشاره به سفر عبدالعزيز حكيم به شمال عراق اظهار داشت:در گذشته قدرت در اختيار اهل تسنن بود و كردها

مهمترين معارضان به شمار مي رفتند، كه در حال حاضر بدليل اينكه شيعيان و كردها در دولت گذشته نقش نداشتند، قصد همگرايي براي جلوگيري از كارشكني ها دارند.

دكتر علي اصغر داوودي تصريح كرد:در شرايط كنوني كردها به آمريكايي ها، سني ها به اعراب و شيعيان به ايران تمايل دارند و آمريكايي ها نيز بدليل نفوذ شيعيان در اين كشور بايد به دولتي كه شيعيان در راس آن هستند رضايت دهند.