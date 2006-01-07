همايش بررسي موضوع فلسطين درمكه مكرمه برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين همايش كه پنجشنبه برگزار شده است، مسئله فلسطين وقدس شريف مورد بحث وبررسي قرارگرفت وحاضران دراين همايش بر لزوم يكپارچه شدن تلاشهاي كشورهاي اسلامي وتوجيه كردن مسلمانان در قبال مسائل سرنوشت ساز جهان اسلام تاكيد كردند.



در حاشيه اين همايش عبد الله الشامي يكي ازرهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين به خبرنگار العالم گفت كه ملتهاي مسلمان درواقع درقبال مسئله فلسطين وتعامل با آن از رهبران وحكومتهاي خود هوشيارترند، اما آنچه كه از آنها خواسته مي شود اين است كه اين احساس خود را درسطح وسيعتري عملي كنند.



درهمين ارتباط سيد علي اكبر محتشمي پور رئيس كنفرانس حمايت از انتفاضه مردم فلسطين به خبرنگار العالم گفت : اكنون همه معادلات درخصوص مسئله فلسطين تغييريافته است وحتي آنهايي كه براي عادي كردن روابط با رژيم صهيونيستي تلاش مي كردند ناچار به عقب نشيني شدند واذعان كردند كه درحال حاضرشرايط براي اين كار مناسب نيست.



آخرين خبر از مناسك حج امسال حاكي از ورود دو ميليون زائر بيت الحرام به شهر مقدس مكه مكرمه است ، جمعيت اين شهر هم بيش از850 هزار نفر اعلام شده است، مقامات عربستان نيز تدابير شديد امنيتي براي حفظ امنيت كامل مناسك حج امسال همچون سالهاي گذشته برقرار كرده اند و تنها حادثه قابل ذكر، فروريختن يك هتل 4 طبقه در مكه بوده است كه آخرين آمار تلفات آن 76 كشته اعلام شده است.