ابومسلم نيم فصل بازيكن مي گيرد

به گزارش خبرنگار"مهر" مجتبي جباري هافبك طراح وبازيگردان ابومسلم همچنان به دليل مصدوميت پا نمي تواند درتمرينات اين تيم شركت كند. جباري كه مربيان ابومسلم حساب ويژه اي روي اوبازكرده بودند، دراردوي تركيه دچارمصدوميت شد وبه گفته نزديكان اين تيم تا قبل ازهفته نهم به بازيهاي ليگ نمي رسد.

علي لطيفي هم كه درديداربا فولاد دچار آسيب ديدگي شد هم چندان وضعيت رضايت بخشي ندارد وبه گفته پزشكان تيم ابومسلم تاهفته هشتم قادربه انجام تمرينات سخت نخواهد بود.

بيژن كوشكي مدافع يارگيراين تيم هم ديگر بازيكنان كليدي ابومسلمي ها بود كه اوهم دچار آسيب ديدگي بي موقع شد ودست مربيان اين تيم را درخط دفاع بست. باتوجه به اين كمبود بازيكن مسوولين ابومسلم درصددند تا درنيم فصل چند بازيكن جديد را به خدمت بگيرند تا جاي بازيكنان مصدوم خودرا پركنند.

گويا فيروزكريمي ليستي ازبازيكنان مورد نظرخود را به مسوولين باشگاه ابومسلم ارائه كرده وآنها نيزمذاكرات خود را با اين بازيكنان آغاز كرده اند. براساس شنيده هاي ما دراين ليست نام چند بازيكن ازليگ دسته اول ودوم وهمچنين يك بازيكن ازليگ برتر قرار دارد.