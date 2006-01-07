كاهش نرخ دلار به دليل افزايش درآمدهاي ارزي اتخاذ شده است / سهام عدالت اولويت استاني ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري در حاشيه جلسه پنج شنبه شب هيات دولت در خصوص تعيين نرخ ارز براي سال آينده گفت: پيشنهاد دولت اين است كه چون درآمدهاي ارزي كشور بالاتر بوده و ريال تقويت شده است، 895 تومان را به عنوان مبناي نرخ دلار در سال آينده منظور كنند.

وي در عين حال افزود: بايد ديد كه مجلس با اين پيشنهاد دولت موافقت خواهد كرد يا نه. بدين ترتيب نرخ قطعي دلار در بودجه سال آينده با تصميم نهايي مجلس مشخص مي شود.

دانش جعفري در ادامه به توزيع سهام عدالت اشاره كرد و با بيان اين كه سهام عدالت در واقع به افراد تعلق مي ‌گيرد و اولويت استاني ندارد بلكه اولويت اقشار را دارد، اظهارداشت: اصل اين است كه اين طرح شروع شود و استاني بودن و اقشار مختلف آن مورد بحث است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اولويت توزيع سهام عدالت را وزارت رفاه تعيين مي كند ولي شما فرض كنيد كه از قشر خاصي همچون معلمان يا ايثارگران آغاز شود.

وي يادآور شد: براساس مصوبه هيات وزيران، وزارت رفاه و تامين اجتماعي از 23 آبان ماه به مدت 2 ماه فرصت يافته اولويت گروه هاي مختلف جامعه براي توزيع سهام عدالت را مشخص كند.