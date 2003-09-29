سالانه حداقل 130 ميليون ليتر در مصرف گازوئيل صرفه جويي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، افزايش غير قانوني ظرفيت باك ، حمل لاستيك يدكي اضافي، نصب جعبه هاي فلزي سنگين به عنوان جعبه ابزاردر زير خودرو از جمله وزنهاي اضافي در خودروهاي سنگين است كه بين500 تا يك هزار كيلوگرم در هر خورو بر آورد شده است.

بر اساس اين گزارش مهمترين مزيت كاهش وزن وسائل نقليه افزايش ظرفيت بارگيري آنهاست كه به گفته كارشناسان نقش زيادي در كاهش هزينه ها و اقتصاد حمل و نقل كالا و مسافر دارد.

براساس تحقيقات انجام شده در سازمان بهينه سازي و مصرف سوخت كشور، به ازاي كاهش وزن و حذف تجهيزات اضافي در خودروهاي سنگين علاوه بر افزايش ميزان بارگيري بين 2 تا 4 درصد ، در مصرف گازوئيل خودروهاي سنگين جاده اي صرفه جويي مي شود.

براساس محاسبات صورت گرفته حذف تجهيزات اضافي در خودروهاي سنگين كشور، كاهش حداقل روزانه 360 و حداكثر 720 هزار ليتر را به همراه دارد .