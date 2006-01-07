احكام قطعي پرونده هاي اقتصادي منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي مجتمع قضايي امور اقتصادي در اطلاعيه اي اعلام كرد: احكام قطعيت يافته تمامي پرونده هايي كه از طريق مراجع نظارتي به اين مجتمع واصل شده و مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته است ، از تاريخ 15/10/84 به صورت مستمر توسط اين روابط عمومي و با همكاري رسانه هاي جمعي و از طريق شبكه اطلاع رساني قسط به نشاني الكترونيكي www.ghest.net منتشر مي شود.