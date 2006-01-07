اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به وزارت بازرگاني اعتراض كرد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با غيبت داوود رمضان شيرازي به عنوان رئيس هيات مديره و اتحاديه و مشخص نبودن زمان برگزاري انتخابات آينده هيات مديره دربلاتكليفي به سر مي برد و اين مساله باعث اعتراض برخي از ناشران شده است .

اين اتحاديه در هفته جاري با ارسال نامه اي به اقدام وزارت بازرگاني براي تاخير در اعلام اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده براي شركت در انتخابات هيات مديره جديد اتحاديه ناشران اعتراض مي كند .

وزارت بازگاني از زمان اعلام اسامي داوطلبان حضور در هيات مديره اتحاديه هاي صنفي يك ماه فرصت دارد تا افراد تاييد صلاحيت شده در جريان بررسي صلاحيت و تطبيق شرايط به مجمع امور صنفي اعلام كند اما با گذشت نزديك به دوماه از اولين نوبت اعلام اسامي ، هنوز ليستي از افراد تاييد صلاحيت به اتحاديه اعلام نشده است .

اين در حالي است كه وزارت بازرگاني طبق قانون مي تواند با گذشت يك ماه از اعلام اسامي انتخابات هيات مديره اتحاديه ناشران را برگزار كند .

فاضلي رئيس مجمع امور صنفي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، مقصر اصلي در تاخير اعلام اسامي داوطلبان عضويت در هيات مديره جديد اتحاديه ناشران را حراست وزارت بازگاني اعلام كرد .

اتحاديه ناشران همچنين قصد دارد اين موضوع را پيگيري كند كه چرا وزارت بازرگاني با گذشت بيش از يك ماه از پايان مهلت قانوني اعلام اسامي ، هنوز اسامي افرادي را كه مي توانند در اين انتخابات شركت كنند را معرفي نكرده است .