تقويت بسيج براي افزايش توان بازدارندگي ضروري است

وي امروز در مراسم تجليل از رسانه ها و خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: فناوري هسته اي كاربردهاي وسيعي دارد و ساخت تسليحات اتمي تنها يكي از كاربردهاي اين فناوري است.

سردار خادم حسيني تاكيد كرد: استكبار به ويژه آمريكا قصد القا اين مطلب به جهانيان را دارد كه جمهوري اسلامي ايران قصد استفاده نظامي از فناوري هسته اي را دارد.

وي ادعاهاي آمريكا در اين ارتباط را پوچ و بي اساس خواند و گفت: جمهوري اسلامي ايران در صدد دستيابي به سلاح هسته اي يا ديگر سلاحهاي كشتار جمعي نيست اما افزايش توان بازدارندگي را در اولويت برنامه هاي دفاعي خود قرار داده است.

فرمانده سپاه ناحيه جماران با اشاره به اينكه هدف بسيج تحقق ارتش 20 ميليوني است خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم جوانان كشور را در قالب برنامه هاي بسيج ساماندهي كنيم به راحتي خواهيم توانست درزمان خطر آنان را فراخواني كرده و از امنيت ملي حراست كنيم.

وي تصريح كرد: بسيجيان امروز آموزش هاي مختلفي را پشت سر مي گذارند و در مواقع تعرض به كشور پا به پاي ديگر نيروهاي مسلح آمادگي دفاع از كشور را دارد.

سردار خادم حسيني ادامه داد: بايد قدردان بسيجيان باشيم زيرا در تمام زمينه ها بدون صرف هزينه در خدمت نظام و مردم هستند.

وي با اشاره به اين مطلب كه جهان امروز جهان ارتباطات است خاطر نشان كرد: در جنگ عراق ديديم كه آمريكا از طريق همين ارتباطات توانست افكار عمومي را فريب دهد.

وي با تقدير از تلاش خبرنگاران در طول دوران دفاع مقدس تصريح كرد: خبرنگاران در دفاع مقدس پا به پاي رزمندگان اسلامي در نقاط مخاطره آميز حضور يافته و به انعكاس اخبار جنگ مي پرداختند.

سردار خادم حسيني تاكيد كرد: رسانه ها با شگردهاي ويژه خود مي توانند اشاعه دهنده ارزشهاي انقلاب اسلامي باشند.