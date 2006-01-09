اخبار كوتاه حوزه هنري

معرفي داوران بخش فيلم كوتاه جشنواره شهربهشت

"كيارنگ علايي" ، "رضا خسروزاده" و "حسين صفرلي" براي داوران بخش فيلم كوتاه جشنواره " شهربهشت " انتخاب شده اند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، "علي صداقت" كارشناس فيلم حوزه هنري استان خراسان و مسوول بخش فيلم كوتاه جشنواره " شهربهشت " با بيان اين مطلب افزود : 81فيلم كوتاه با موضوع شهرمشهد و معرفي جاذبه هاي مذهبي، تاريخي وگردشگري ازمشهد مقدس وديگرشهرهاي كشوربه دبيرخانه جشنواره رسيده است كه اين آثارتا 20 دي ماه جاري توسط هيات داوران بازبيني وآثاربرتربا توجه به معيارهاي جشنواره معرفي مي شوند .

وي افزود : فيلم هاي برگزيده وتعدادي ديگرازفيلم هاي منتخب جشنواره 26 دي ماه جاري درفرهنگسراي غديرشهرداري مشهد مقدس به نمايش عموم گذاشته خواهد شد .

گفتني است ، " نخستين جشنواره فيلم " شهربهشت " در8 قالب هنري از21 تا 29 دي ماه با هدف ترويج فرهنگ شهروندي درفرهنگسراهاي "غدير" و "بهشت" برگزار مي شود .

اخبار كوتاه حوزه هاي هنري كشور

* 7 اثر ازهنرمندان حوزه هنري استان مركزي به بخش مسابقه ونمايشگاه سراسري پنجمين جشنواره " باغ بسم الله " راه يافت . به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" اين نمايشگاه جمعي آثارپذيرفته شده هنرمندان سراسركشوربه همت حوزه هنري از24لغايت 28 دي ماه جاري درتهران برگزارمي شود .

* نمايشگاه خوشنويسي آثار" غلامرضا سقايي " شامل 40اثرخط ازآيات قرآن ، احاديث واشعاربا موضوع هاي ديني ومذهبي به همت " خانه خوشنويسان فردا " حوزه هنري استان مركزي، 18 لغايت 27 دي ماه جاري درنگارخانه شهيد آويني اراك برگزار مي شود .

* خانه نمايش حوزه هنري استان گيلان، با نگرشي به ميزانسن پشت صحنه ، نمايش " هنگامه اي كه آسمان شكافت " به نويسندگي " نصرالله قادري " و كارگرداني " سيد رضا ميرمعنوي " سه شنبه 20دي ماه جاري ساعت 16 درحوزه هنري رشت به روي صحنه مي رود و ورود براي عموم علاقه مندان آزاد است .

* نمايشگاه عكس " مجموعه خواب " شامل 34 قطعه عكس از" عليرضا جليلي " با موضوع اجتماعي ، كودكان وسالخوردگان از17 دي ماه جاري به مدت يك هفته درگالري نمايشگاهي حوزه هنري استان گيلان برپاست .