رابرت دونيرو چوپان خوب را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" رابرت دو نيرو، مت ديمون و آنجلينا جولي وارد جمهوري دمينيكان شدند و بزودي براي ايفاي نقش درفيلم "چوپان خوب" جلو دوربين قرارمي گيرند.



رابرت دنيرو

اين اثركه تحت نظارت استوديوي يونيورسال پيكچرز ساخته مي شود، بر اساس يك داستان واقعي جلو دوربين مي رود.

مت ديمون دراين اثرنقش يكي از فارغ التحصيلان دانشگاه ييل را بازي مي كند كه به عضويت سيا درمي آيد و به يكي از بنيانگذاران آن تبديل مي شود.

اين فيلم در حقيقت تلاشي براي ترسيم خط مشي 40 ساله اين شخصيت در طول جنگ سرد به شمار مي رود و درصدد است كه مشكلات وي و خانواده اش را روايت كند. در اين بين " آنجلينا جولي " نيز نقش همسر اين شخصيت را بازي مي كند.

دولت دومينيكن چندي پيش اعلام كرد كه تمامي اقدامات لازم را انجام مي دهد تا عوامل ساخت فيلم به راحتي بتوانند به كارشان بپردازند.

رابرت دونيرو، كارگردان و هنرپيشه 62 ساله سينما واپسين بارفيلم " داستان برونيكس " را درسال 1993 روانه سالنهاي سينما كرد.