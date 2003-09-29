واشنگتن از تصميم دهلي نااميد شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري هند، كالين پاول وزيرامورخارجه آمريكا تاكيد كرد : هنديها نشان دادند كه براي اعزام نيرو به عراق از يك موضع خاص بر خوردار نيستند وما هم انتظار نداريم كه اين موضع تغيير كند.

وزيرامور خارجه آمريكا با ابراز نااميدي از تصميم هند گفت كه ما نمي توانيم دستورات خود را به هنديها ديكته كنيم و فقط مي توانيم به آنها بگوييم كه اعزام سربازان آنها به عراق به نفع نظم بين المللي خواهد بود .

پاول خاطر نشان كرد كه كشورهايي مانند تركيه، بنگلادش و پاكستان و كشورهاي ديگردر حال بررسي اعزام نيرو به عراق هستند .

از سويي ياشوانت سينها وزير امور خارجه هند در مصاحبه اي با سي ان ان با اشاره به اين مطلب كه هند منتظر قطعنامه جديد سازمان ملل است اعلام كرد : ما به سربازان هندي براي برقراري امنيت و ثبات در كشورمان احتياج داريم و به خاطر مسايل سياسي و داخلي قادر به اعزام نيرو به عراق نيستيم .