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۱۷ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۲۸

همزمان با چهارمين نمايشگاه مناطق آزاد،

فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بررسي مي شود

همزمان با چهارمين نمايشگاه مناطق آزاد ، همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از بيست و يكم ديماه به مدت دو روز در دانشگاه كيش برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان مطلب فوق افزود: در اين همايش نقش مناطق آزاد در پيشرفت اقتصادي و توسعه كشورها، چالش هاي فراروي مناطق آزاد در اقتصاد جهاني، عوامل راهبردي موثر در موفقيت مناطق آزاد ايران و جهان، مناطق آزاد از نگاه WTO و سهم مناطق آزاد در جذب سرمايه گذاري خارجي، مديريت نوين و فناوري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

سيد ابوتراب فاضل ادامه داد: شركت كنندگان همايش در ارتباط با چگونگي افزايش سهم مناطق آزاد در فناوري اطلاعات، توريسم، تجارت، صادرات و ترانزيت كشور تبادل نظر مي كنند.

وي گفت: در اين همايش رييس فدراسيون جهاني مناطق آزاد، مديران عامل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و برخي از صاحب نظران اقتصادي سخنراني خواهند كرد و سفيران چند كشور خارجي تجربيات خود را در خصوص مناطق آزاد مطرح مي كنند.

چهارمين نمايشگاه بين المللي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از بيستم دي ماه به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي كيش برگزار مي شود.

اين نمايشگاه ضمن ارايه توانمندي ها و قابليت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، زمينه هاي لازم جهت تبادل مهارتهاي فني و مديريتي، انتقال فناوري و ايجاد حلقه هاي ارتباطي ميان اين مناطق را فراهم خواهد كرد.

 

کد مطلب 275131

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