مرد نمكي شماره 4 چهره سازي مي شود

مهندس يحيي رحمتي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان تصريح كرد : نمونه هايي از استخوان و لباس مرد نمكي چهارم كه جدا شده بود براي آزمايش به دانشگاه آكسفورد فرستاده شد تا قدمت آن تعيين شود.

وي ادامه داد: كارشناسان اين دانشگاه پس از بررسي روي اين نمونه ها اعلام كردند جسد متعلق به 2300 سال پيش يعني اوايل دوره اشكانيان است.

رحمتي افزود : كارشناسان دانشگاه آكسفورد با كربن 14 ، قدمت نمونه ها را سال يابي كردند كه دقيق ترين نوع آزمايش در حال حاضر به شمار مي رود.

وي با عنوان اين مطلب كه ابزار و وسايل پيدا شده در كنار مردان نمكي دوم تا پنجم نشان مي دهد اجساد مربوط به يك دوره است ، گفت: دانشگاه آكسفرد مرد نمكي شماره اول را كه در حال حاضر در موزه ملي ايران نگهداري مي شود را سال يابي كرده و قدمت آن را 1800 سال عنوان نموده است.

مديركل اداره ميراث فرهنگي استان زنجان تاكيد كرد: نمونه هاي ارسال شده به دانشگاه آكسفورد پس از تكميل آزمايشات دوباره به ميراث فرهنگي زنجان فرستاده مي شود.

همچنين مهندس ابوالفضل عالي سرپرست گروه كاوشگران معدن چهرآباد نيز در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از پايان يافتن فصل دوم كاوش باستان شناسي در معدن چهر آباد خبر داد و گفت : در اين فصل كاوش كه از 24 آبان تا 17 دي به طول انجاميد ، توانستيم مرد نمكي شماره 5 را نيز كشف كنيم.

وي تاكيد كرد: جسد مرد نمكي شماره 5 در زمان كشف روي يك تپه نمك به حالت رو به زمين افتاد و در ميان دو سنگ بزرگ پرس شده بود و در محيطي قرار گرفته بود كه نسبت به اجساد ديگر تا حدود زيادي پوسيده شده است و تفاوتهاي عمده اي با جسد مرد نمكي شماره 4 دارد.

عالي همچنين از انتقال مرد نمكي شماره 5 به زنجان خبر داد و گفت: اين جسد عصر روز يكشنبه يازدهم دي از محل كشف آن در معدن چهر آباد به رخشويخانه محل نگهداري 3 جسد مردان نمكي انتقال داده شد.

وي از بازسازي چهره مرد نمكي شماره 4 خبر داد و گفت: با توجه به اينكه مرد نمكي چهارم نسبت به ساير مردان نمكي سالم تر است و كار سي تي اسكن روي آن انجام گرفته ، در تلاش هستيم چهره سازي مرد نمكي شماره 4 انجام شود.