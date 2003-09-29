اتحاديه اروپا هنوز هيچ بيانيه اي درباره ايران صادر نكرده است

ابولقاسم دلفي سفير ايران در اتحاديه اروپا در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" تاكيد كرد : بيانيه ها درباره موضوعات مورد بحث در نشست اتحاديه اروپا در پايان نشست دو روزه منتشر خواهد شد وطبيعي است كه هنوز بيانيه اي از اين جلسه خارج نشده و هر آنچه كه از رسانه هاي خبري گفته شد تصورات و جو سازيهاي خبري است .

وي افزود : جلسه امروز شوراي وزيران اتحاديه اروپا همچنان در حال برگزاري است .

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع ايران در نشست فردا نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت گفت : اين نشست از سري نشست هاي ماهانه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا است كه هر ماه براي بررسي كليه مسايل سياست خارجي اتحاديه بر گزار مي شود اين بار موضوع ايران يكي از جمله مواردي است كه مورد بحث قرار مي گيرد و اين جلسه صرفا به ايران اختصاص ندارد..

دلفي بااشاره به موضع گيريهاي اتحاديه اروپا در مورد ايران در نشست پيشين افزود : شواهد و قرائن نشان مي دهد كه مواضع اتحاديه اروپا در مورد ايران نسبت به نشست قبل معتدل تر خواهد بود .

برخي خبرگزاريهاي غربي امروز ادعا كردند نسخه اي از بيانيه نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا را در اختيار دارند كه در ان ايران به قطع روابط تجاري در صورت امضا نكردن پروتكل الحاقي تهديد شده است.



