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۱۷ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۴

روز گذشته در استان تهران؛

بيش از 32 هزار قوطي مشروبات الكلي خارجي كشف شد

معاون اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران از كشف بيش از 32 هزار قوطي مشروبات الكلي در استان تهران خبر داد.

سرهنگ هوشنگ حسيني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي "مهر" در كرج گفت: به دنبال عمليات ويژه اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران دو باند بزرگ قاچاق مشروبات الكلي خارجي در مشكين دشت و شهريار كرج شناسايي شدند.

وي افزود: اين باند مشروبات الكلي خود را به وسيله كاميونهاي تانكردار از شهرستانهاي غرب كشور به ويژه مهاباد به استان تهران ترانزيت و توزيع مي كردند.

حسيني ادامه داد: از باند قاچاق ديگري در شهريار 24 كارتن انواع مشروبات الكلي و از كانتينر بارگيري شده آنان 28 هزار و 212 قوطي مشروبات الكلي به دست آمد.

معاون اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران نسبت به عرضه مشروبات الكلي در شهرستانهاي پايتخت ابراز نگراني كرد ويادآور شد: نيروي انتظامي با تمام توان با قاچاقچيان و عرضه كنندگان مشروبات الكلي برخورد خواهد كرد.

کد مطلب 275153

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