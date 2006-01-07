بيش از 32 هزار قوطي مشروبات الكلي خارجي كشف شد

سرهنگ هوشنگ حسيني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي "مهر" در كرج گفت: به دنبال عمليات ويژه اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران دو باند بزرگ قاچاق مشروبات الكلي خارجي در مشكين دشت و شهريار كرج شناسايي شدند.

وي افزود: اين باند مشروبات الكلي خود را به وسيله كاميونهاي تانكردار از شهرستانهاي غرب كشور به ويژه مهاباد به استان تهران ترانزيت و توزيع مي كردند.

حسيني ادامه داد: از باند قاچاق ديگري در شهريار 24 كارتن انواع مشروبات الكلي و از كانتينر بارگيري شده آنان 28 هزار و 212 قوطي مشروبات الكلي به دست آمد.

معاون اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران نسبت به عرضه مشروبات الكلي در شهرستانهاي پايتخت ابراز نگراني كرد ويادآور شد: نيروي انتظامي با تمام توان با قاچاقچيان و عرضه كنندگان مشروبات الكلي برخورد خواهد كرد.