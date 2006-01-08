تيراندازي را تقويت مي كنيم// 15 ورزشكار برتر به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند

مهدي ميرميران دبيرفدراسيون تيراندازي درگفت وگوباخبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: هدف اصلي ازبرگزاري اين مسابقات انتخاب تيراندازان زبده براي تشكيل تيم هاي ملي دررشته هاي تفنگ خفيف درازكش، تفنگ 3 وضعيت، تپانچه خفيف استاندارد ، تپانچه سنرفايو و تپانچه راپيد فايرمي باشد.

وي ادامه داد: رشته هاي تيراندازي با اسلحه هاي خفيف به دليل كم بودن امكانات و زمين تمرين چند سالي دركشورمسكوت بود كه با سياست جديد آقاي حيدري رييس وقت فدراسيون تيراندازي زمينه هاي لازم براي ازسرگيري فعاليت تيراندازان اين چند رشته فراهم شده است.



ميران افزود: ما بعدازبرگزاري مسابقات پروازي دركشورفراخوان تمريني را براي ورزشكاران اين رشته درسراسراستان ها داشتيم كه درنهايت 11 استان ودرمجموع 100 ورزشكار براي حضوردرمسابقات قهرمان كشوري اعلام آمادگي كردند.

دبيرفدراسيون تيراندازي با بيان اين كه ورزشكاران نخبه درسلاح هاي سابري در رشته هاي خفيف هم موفق هستند گفت: ما ازبين برگزيدگان اين مسابقات حدود 15 نفررا به اولين اردوي تيم ملي رشته هاي خفيف دعوت مي كنيم تا درنهايت بعد از غربال شدن تعداد نهايي ورزشكاران به 8 نفر برسد.

رقابت هاي تيراندازي با اسلحه هاي كاليبر 22 طي روزهاي 19و20دي ماه در دو باشگاه برق و صنايع دفاع تهران انجام خواهد شد.