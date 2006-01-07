وعده هاي وزير صنايع براي اصلاح كارخانه آلومينيوم سازي اراك عملي نشد

عباس رجايي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: كارخانه آلومينيوم اراك از جمله واحدهاي توليد كننده اي است كه متاسفانه به علت قديمي بودن داراي مشكلات جدي آلودگي زيست محيطي است.

وي افزود: بر اساس مطالعات انجام شده حدود 30 درصد از آلودگي مربوط به هواي اراك از محل كارخانه آلومينيوم سازي اراك است كه از پايداري حدود 40 كيلومتر مربع برخوردار مي باشد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر اساس تصويب نامه هيات وزيران اين كارخانه بايد داراي استاندارد زيست محيطي باشد كه هم اكنون فاقد اين استاندارد است.

وي خاطر نشان كرد: به علت اينكه اين كارخانه در شهر اراك قرارگرفته ، مقرر شد كه خطوط آلوده كننده در اين كارخانه از مدار خارج و طي زمان بندي 999 روز خطوط جديدي ايجاد شود كه آلودگي آن به حداقل برسد يا اينكه استاندارد مورد نظر رعايت شود.

رجايي گفت: درحال حاضرحدود 8 ماه از زمان فرصت نهايي داده شده كار مي گذرد اما متاسفانه كمتراز 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

به گفته وي، وزير صنايع و معادن در روزهاي نخست كاري خود درسفرخود به اراك ، وعده داده بود كه اعتبارات و نيازهاي مالي اين پروژه را به منظورتسريع كارتامين كند اما اين امر تا كنون محقق نشده است.